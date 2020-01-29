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Німецькі дієтологи пояснили, чому не варто їсти фрукти ввечері

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Медики рекомендують їсти фрукти зранку або в обідню пору - фото 1
Медики рекомендують їсти фрукти зранку або в обідню пору

Здавалося б, чим же можуть бути шкідливі для нас фрукти? Втім, їх корисно їсти тільки вранці та в обід. Натомість, ввечері від них бажано відмовитися, аби не ускладнити собі життя. Німецькі дієтологи пояснили, чому не варто налягати на фрукти ввечері.

Фрукти неймовірно смачні, наповнені цінними вітамінами, мінералами й антиоксидантами. Але в них є і багато фруктози – вона стримує втрату ваги, а також може привести до проблем з травленням. Зокрема:

Викликають печію вночі

Якщо у вас чутливий шлунок або ви схильні до печії, слід подумати, чи дійсно хочеться їсти кислі фрукти (ананас або яблуко). При печії шлункова кислота виходить зі шлунка і повертається у стравохід, це провокують кислі продукти. Печіння і відрижка посилюються під час сну.

І ще: Не для сніданку: ці продукти допомагають швидко заснути

Порада: не лягайте спати відразу після вживання фруктів ввечері. Натомість спочатку трішки прогуляйтеся.

Фрукти перед сном можуть стати причиною безсоння - фото 382961
Фрукти перед сном можуть стати причиною безсоння

Здуття

Якщо їсти фрукти ввечері, тіло перетравлює їх вночі – і ви лежите без сну в ліжку з бурчанням у животі. Вони погано перетравлюються ввечері, залишаються в товстій кишці, починають "бродити", що призводить до здуття живота і проблем зі сном.

Клітковина має "темну сторону". Коли вона перетравлюється у товстій кишці, то руйнуються кишковими бактеріями. Гази виробляються як побічні продукти.

Якщо ж ви не можете відмовитися від вживання фруктів ввечері – віддайте перевагу тим, які містять мало цукру: грейпфрут, чорницю, малину або гуаву.

Читайте також: Які "шкідливі" продукти можна їсти і не перейматись

Джерело: Fitforfun
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