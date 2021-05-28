Німецькі астрологи назвали вічномолоді знаки Зодіаку

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які з роками стають тільки кращими. У зрілості вони набувають особливого шарму, а їх молодість триває набагато довше, ніж у всіх інших.

Близнюки. Для Близнюків вік не має особливого значення, оскільки вони комфортно почуваються в кожній декаді. Це рухливі і харизматичні люди, які завжди здаються молодшими за свої роки. Переживати про зовнішність, розмінявши ще один десяток років, Близнюкам точно не доводиться, пише viral-storm.

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Терези. Секрет вічної молодості Терезів укладений в символіці знака: ці люди намагаються у всьому досягти рівноваги, тому зазвичай стежать за своїм душевним добробутом і здоров'ям. Вони рідко впадають у крайнощі і не піддають себе непотрібним ризикам. Таким чином їм вдається виключити з життя відразу кілька основних причин старіння.

Стрілець. Стрільцям незрозумілі поняття тривоги, нервів і стресу. Прибираючи зі свого життя всі неприємності, вони убезпечили себе від ранньої появи зморшок. Астрологи впевнені, що представники цього знака ставляться до життя набагато легше за інших, що найкращим чином відбивається на їх обличчі. Такий погляд на життя ніколи не застаріє.

Водолій. Ексцентричні індивідуалісти Водолії дуже люблять яскраве життя. Вони насолоджуються кожним своїм днем, беручи від життя все. Привабливі і чарівні, вони завжди мають у своєму розпорядженні співрозмовника до себе. Часто бувають обдарованими, а тому нудьгувати їм не доводиться, тому що є багато способів творчо виразити себе.

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