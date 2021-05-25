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Хто зі знаків Зодіаку не може жити без пліток
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Усі ми волею-неволею любимо попліткувати і пообговорювати інших. Давайте подивимось на схильність до пліток людей за знаком Зодіаку.
Близнюки пліткувати обожнюють, можна сказати, що це їх коник і найулюбленіше хобі. Вони буквально на льоту ловлять будь-яку славу і несуть в маси, обговорюючи з усіма. Їм так подобається думати, що вони володіють повною інформацією про кожного зі своїх знайомих, про медіаперсон, про можновладців, що навіть не замислюються, що, підхопивши якусь плітку, обробивши її на свій смак, вони в рази збільшують кількість неправди, пише wellandgood.
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Леви язиком почухати люблять, їм все одно, кого обговорювати, вони плітками розмови про друзів і знайомих не вважають і не замислюються про те, як їх висловлювання можуть бути сприйняті, як доповнені і кому передані. Для них справи оточуючих – така ж тема для дозвільної розмови, як погода, мистецтво, свої власні досягнення.
Стрільці не пліткують, вони просто теревенять заради підтримки розмови, а вже як їх висловлювання сприймають люди – справа десята. Якщо представника цього знака забавляє якийсь факт або чутка з життя когось зі знайомих, він понесе його далі, навіть не замислюючись про правдивість передаваної їм інформації. Головне, щоб було смішно.
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