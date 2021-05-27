Гороскоп на 28 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 28 травня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні гороскоп обіцяє шквал емоцій. І у вас, і у навколишніх раз у раз виникатиме спокуса діяти необдумано, піддаючись миттєвим поривам. Любов, робота, бізнес, спілкування, – сьогодні все буде залежати від мінливого настрою, тому в справах (особливо грошових) можливі непорозуміння і втрати, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 28 травня 2021

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Сьогодні всі найвдаліші думки і проєкти Овна будуть пов'язані з іншими людьми. Бути в курсі подій, пліток і чуток – ось запорука його успіху! Цілком можливо, що саме сьогодні Овен, завдяки своїй підвищеній комунікабельності, енергійності і привабливості зуміє завести відразу кілька вельми корисних знайомств.

Сьогодні Тельцю слід бути обережним: можливий гострий конфлікт! Телець буде налаштований по-бойовому, нервово і непримиренно реагуючи на все, що відбувається навколо. Через це між ним і навколишніми можуть раз у раз проскакувати іскри, а там і до грози недалеко!

Сьогодні настрій Близнюків може штормити, показуючи то мінус, то плюс. Гнів, радість, печаль, байдужість, прихильність, несподівана симпатія, будь-які кольори і відтінки емоцій сьогодні можуть змінюватися з небаченою швидкістю. Якісь із них будуть викликані зовнішніми подіями, інші переживаннями самих Близнюків.

Сьогодні Рак здатний витратити день на дрібниці, проте йому самому вони дрібницями здаватися не будуть. Зорі гороскопу схиляють його до того, щоб перебільшувати важливість будь-якої дії і будь-якого слова, тобто у всьому робити з мухи слона! Це непогано в роботі.

Сьогодні Лев має бути готовий до того, що люди навколо будуть звертати на нього підвищену увагу. Серед цих людей можуть бути і дуже важливі персони, від яких в житті і кар'єрі Лева багато що залежить. Знаючи про це, Лев має сьогодні постаратися в будь-якій ситуації показати себе з найкращого боку.

Сьогодні Діві треба стримуватися, щоб в спілкуванні з близькими людьми не перегнути палицю! День схиляє її до запальності і загостреного самолюбства, завдяки чому Діва здатна побачити конфлікт навіть там, де його і в помині немає. Там же, де він є, Діва старанно роздує його до межі: її здатність тиснути на найболючіші точки сьогодні на висоті.

Сьогодні Терези можуть відчути сильну тягу до всього нового і незвіданого! Звичні речі будуть викликати у них нудьгу, а ось пристрасть до нових місць, нових знань, нових людей загостриться до межі. Щоб задовольнити цей дослідний свербіж, Терезам сьогодні треба хоча б у чомусь вийти за рамки буденного.

Сьогодні Скорпіон буде схильний смітити грошима! Навіть якщо він зазвичай обережно ставиться до витрат, його економність дасть збій, поступившись місцем щедрості і нерозсудливості. Особливо щедрим Скорпіон здатний бути до тих, хто йому дорогий, їм він сьогодні просто не в змозі ні в чому відмовити!

Сьогодні Стрілець буде неперевершений подвійно: по-перше, в своїх власних очах, і по-друге в очах оточуючих, яким передасться його карколомна впевненість в собі! Харизма Стрільця буде сьогодні допомагати йому і на роботі, і вдома, і в спілкуванні з людьми. Головне, не перегинати палицю.

Сьогодні Козеріг буде мати особливий магнетизм, навіть проти волі привертаючи увагу оточуючих до себе. Для цього йому не доведеться щось особливе говорити або робити, його мовчання може виявитися не менш інтригуючим, ніж його слова. Зорі гороскопу радять Козерогові використовувати це в своїх інтересах.

Сьогодні мозок Водолія відкритий для нових ідей, а серце для екстремальних емоцій! Це чудовий день для того, щоб вийти зі звичної зони комфорту і спробувати що-небудь новеньке і гостре. Ніщо не буде сьогодні розбурхувати кров Водолія сильніше, ніж балансування на межі звичного і незвичного, дозволеного і недозволеного.

Сьогодні весь день в душі Риб може зріти напруга і невдоволення. Навколишні будуть гнівати їх своєю неорганізованістю, а події раз у раз виходити з-під контролю. Їх здатний дратувати вже сам факт того, що все йде неправильно, не за планом. По-справжньому розрядити напругу Риб сьогодні здатний тільки потужний емоційний сплеск.

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