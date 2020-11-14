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НІМЕЧЧИНА ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
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Матч Німеччина – Україна стартує на стадіон "Ред-Булл Арена". До вашої уваги онлайн трансляція матчу 14 листопада: дивіться та вболівайте за наших хлопців!
Збірна України зустрінеться у матчі зі збірною Німеччини. Зауважимо, що у попередньому поєдинку нашим хлопцям не вдалося перемогти, але вони дуже старалися. Тоді матч закінчився з рахунком 1:2.
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Анонс матчу НІМЕЧЧИНА – УКРАЇНА
- Дата: 14.11.2020
- Коли: 21:45
- Місце проведення: стадіон "Ред-Булл Арена", Лейпциг
- Головний арбітр: Овідіу Хацегана (Румунія)
- На якому каналі трансляція: Україна, Футбол 1.
- Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: перемога України – 15,00, нічия – 6,50, перемога Німеччини – 1,17.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ НІМЕЧЧИНА – УКРАЇНА ТУТ
Зазначимо, що напередодні матчу в чотирьох гравців синьо-жовтих виявили коронавірус. Мовиться про Андрія Ярмоленка, Віктора Циганкова, Віктора Коваленка, а також Сергія Сидорчука. Крім футболістів COVID-19 підхопив менеджер збірної України Вадим Комардін.
Дивіться відео з пресконференції з Андрієм Шевченком, головним тренером збірної України:
ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН НІМЕЧЧИНА – УКРАЇНА
Зауважимо, що нашій збірній не вдалося жодного разу вигравати у "бундестіму". Наші хлопці 7 разів зустрічалися з німцями на полі. Їм вдалося здобути лише 3 нічиї. Цікаво, що всі вони – у рідних стінах. 10 жовтня збірна України під час домашнього матчу програла німецькій з рахунком 1:2. Тоді наші хлопці показали дуже непогану гру. А зіркою поєдинку став воротар Георгій Бущан, котрий витягав "мертві" м'ячі. Але, на жаль, німцям таки вдалося втримати перемогу у матчі.
Орієнтовні склади команд:
- Німеччина: Нойєр – Гінтер – Зюле – Рюдігер – Хенрікс – Горецка – Гюндоган – Макс – Гнабрі – Вернер – Сане.
- Україна: Лунін – Конопля – Кривцов – Матвієнко – Соболь – Степаненко – Зінченко – Марлос – Маліновський – Зубков – Яремчук.
Гортайте галерею підготовки наших хлопців до матчу:
Тримаємо кулачки за наших хлопців у цьому поєдинку!
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