НІМЕЧЧИНА ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй

Матч Німеччина – Україна стартує на стадіон "Ред-Булл Арена". До вашої уваги онлайн трансляція матчу 14 листопада: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Збірна України зустрінеться у матчі зі збірною Німеччини. Зауважимо, що у попередньому поєдинку нашим хлопцям не вдалося перемогти, але вони дуже старалися. Тоді матч закінчився з рахунком 1:2.

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Анонс матчу НІМЕЧЧИНА – УКРАЇНА

Дата : 14.11.2020

: 14.11.2020 Коли : 21:45

: 21:45 Місце проведення: стадіон "Ред-Булл Арена", Лейпциг

стадіон "Ред-Булл Арена", Лейпциг Головний арбітр : Овідіу Хацегана (Румунія)

: Овідіу Хацегана (Румунія) На якому каналі трансляція : Україна, Футбол 1.

: Україна, Футбол 1. Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах livesport.ws, gooool.org

: на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: перемога України – 15,00, нічия – 6,50, перемога Німеччини – 1,17.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ НІМЕЧЧИНА – УКРАЇНА ТУТ

Зазначимо, що напередодні матчу в чотирьох гравців синьо-жовтих виявили коронавірус. Мовиться про Андрія Ярмоленка, Віктора Циганкова, Віктора Коваленка, а також Сергія Сидорчука. Крім футболістів COVID-19 підхопив менеджер збірної України Вадим Комардін.

Дивіться відео з пресконференції з Андрієм Шевченком, головним тренером збірної України:

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН НІМЕЧЧИНА – УКРАЇНА

Зауважимо, що нашій збірній не вдалося жодного разу вигравати у "бундестіму". Наші хлопці 7 разів зустрічалися з німцями на полі. Їм вдалося здобути лише 3 нічиї. Цікаво, що всі вони – у рідних стінах. 10 жовтня збірна України під час домашнього матчу програла німецькій з рахунком 1:2. Тоді наші хлопці показали дуже непогану гру. А зіркою поєдинку став воротар Георгій Бущан, котрий витягав "мертві" м'ячі. Але, на жаль, німцям таки вдалося втримати перемогу у матчі.

Орієнтовні склади команд:

Німеччина: Нойєр – Гінтер – Зюле – Рюдігер – Хенрікс – Горецка – Гюндоган – Макс – Гнабрі – Вернер – Сане.

Нойєр – Гінтер – Зюле – Рюдігер – Хенрікс – Горецка – Гюндоган – Макс – Гнабрі – Вернер – Сане. Україна: Лунін – Конопля – Кривцов – Матвієнко – Соболь – Степаненко – Зінченко – Марлос – Маліновський – Зубков – Яремчук.

Гортайте галерею підготовки наших хлопців до матчу:

Тримаємо кулачки за наших хлопців у цьому поєдинку!

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