Німець створює неймовірні скульптури бензопилою: ефектні фото

Талановитий німецький художник вражає своїми скульптурами з дерева, від яких важко відвести погляд!

Знайомтесь, Юрген Лінгл-Ребетез (Jürgen Lingl-Rebetez) – митець з різьби по дереву, який переміг далеко не на одному конкурсі. Чоловік почав свою кар'єру ще у 20 років, і невдовзі відкрив для себе дерево. Тому Юрген після переїзду до Швейцарії у 1996 почав використовувати бензопилу, щоб створювати свої дивовижні скульптури, які нагадують 3D-картини тварин. Зацініть!

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Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez

Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez

Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez

Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez

Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez

Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez

Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez

Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez

Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez

Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez

Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez

Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez

Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez

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