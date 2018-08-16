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Німець створює неймовірні скульптури бензопилою: ефектні фото

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Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева - фото 1
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / boredpanda

Талановитий німецький художник вражає своїми скульптурами з дерева, від яких важко відвести погляд!

Знайомтесь, Юрген Лінгл-Ребетез (Jürgen Lingl-Rebetez) – митець з різьби по дереву, який переміг далеко не на одному конкурсі. Чоловік почав свою кар'єру ще у 20 років, і невдовзі відкрив для себе дерево. Тому Юрген після переїзду до Швейцарії у 1996 почав використовувати бензопилу, щоб створювати свої дивовижні скульптури, які нагадують 3D-картини тварин. Зацініть!

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Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева - фото 270351
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева - фото 270350
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева - фото 270349
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez

Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева - фото 270348
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева - фото 270347
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева - фото 270346
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева - фото 270345
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева - фото 270344
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева - фото 270343
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева - фото 270342
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева - фото 270341
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева - фото 270340
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева - фото 270339
Талановитий німець створює неймовірні скульптури з дерева / Jürgen Lingl-Rebetez

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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