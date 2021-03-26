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Німець 4 місяці збирав пазли на 54 тисячі деталей: він не може знайти останню
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52-річний слюсар з Німеччини Петер Шуберт зібрав у своєму будинку пазл The Travel Around Art ("Подорож навколо мистецтва") з 54 тисяч деталей. Площа мозаїки 17,6 квадратного метра. На збірку мозаїки, з якою Шуберт хотів потрапити в Книгу рекордів Гіннесса, пішло 4 з половиною місяці.
Однак у самому кінці з'ясувалося, що не вистачає однієї деталі. Про це повідомляє Daily Mail.
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На пазлі – люди, які дивляться на галерею картин, серед яких "Поцілунок" Густава Клімта і "Дівчина з перловою сережкою" Яна Вермеєра. Чоловік намагався знайти відсутню деталь пазла, але йому довелося написати виробнику Grafika, щоб той відправив потрібну деталь.
За 17 років захоплення пазлами Шуберт зібрав понад 60 мозаїк.
"У будні дні я збираю пазли 4-5 годин, а в один з вихідних зазвичай проводжу з деталями по 14 годин", – зізнався чоловік.
Одного разу Шуберт збирав пазли 15 з половиною годин на день. Його мета – поєднати у цілому 500 тисяч деталей.
"Зараз у мене зібрано близько 430 тисяч одиниць, загальна площа становить 130 квадратних метрів", – сказав він.
Шуберт подав заявку в Книгу рекордів Гіннесса на "найбільшу у світі головоломку". Зараз рекорд належить студентам Університету економіки Хошиміну. У 2011 році вони зібрали пазл у вигляді квітки лотоса, що складається 497 тисяч частин.
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