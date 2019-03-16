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Німці прокачали стареньку Волгу до невпізнання

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Майстерня перетворила ГАЗ-21 на так званий рет-род - фото 1
Майстерня перетворила ГАЗ-21 на так званий рет-род / youtube

Цій старій Волзі дуже пощастило: їй подарували друге життя. Машина просто нашпигована приємними "плюшками".

Німецька контора Rat Rod Garage дала друге життя старенькій Волзі.

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Тамтешня майстерня перетворила ГАЗ-21 на так званий рет-род, створений відповідно до канонів хотроддінга. Звичайно, від радянського автомобіля тут не залишилося майже нічого, але такі хірургічні втручання дозволили зробити справжній шоу-стоппер.

Карбюраторний V8, занижений дах, відсутність скла, клаксон від пожарки. Ну і, звичайно, такі "плюшки", як качечка і дзеркала у вигляді хреста.

Німці прокачали стареньку Волгу до невпізнання - фото 314615

Німці прокачали стареньку Волгу до невпізнання - фото 314616

Німці прокачали стареньку Волгу до невпізнання - фото 314617

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Джерело: youtube
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