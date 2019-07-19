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Citroen може оснащувати свої автомобілі 30-дюймовими колесами

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Французи вважають, що 30-дюймові колеса можуть з'явитися на всіх авто - фото 1
Французи вважають, що 30-дюймові колеса можуть з'явитися на всіх авто

Величезні 30-дюймові колеса, як на концепті 19_19, протягом наступного десятиліття можуть з'явитися на серійних Citroen. За словами головного виконавчого директора французької марки Лінди Джексон, вони дозволять радикально поміняти зовнішність автомобілів.

Електрифікація і перехід на платформу-"скейтборд" дасть більше свободи інженерам і дизайнерам, впевнені у Citroen. Зовнішність автомобілів сильно зміниться, а величезні колеса обіцяють суцільні вигоди: пристойний кліренс і високу посадку без необхідності збільшення розміру кузова. Крім того, вузькі покришки більш аеродинамічні.

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Концептуальний Citroen 19_19 показали ще у травні 2019 року. У шоу-карі дизайнери об'єднали елементи з авіації з сучасними трендами організації житлового простору. Наприклад, салон безпілотника є "невагомим" – він буквально висить між колесами.

Citroen 19_19 показали у травні цього року - фото 342148
Citroen 19_19 показали у травні цього року

30-дюймові колеса і покришки концепту розроблені спільно з Goodyear. Шини інтегровані в конструкцію обода, дизайн якого нагадує зубці шестерні. Маточини коліс фіксовані, тому нанесений на них логотип завжди залишається в горизонтальному положенні, підсилюючи ефект ширяння над дорогою.

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Джерело: motor
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