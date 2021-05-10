Німці показали свій електричний компактвен Mercedes-Benz EQT Concept

Підрозділ Mercedes-Benz Vans представив електричний компактвен EQT Concept. Новинка передбачає дебют легких комерційних "Мерседесів" наступного покоління: утилітарна паливна версія буде називатися Citan, пасажирська модифікація з ДВЗ – T-Class.

Mercedes-Benz EQT Concept – електрична версія актуального компактвена Renault Kangoo, пише Motor.

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В основі прототипу довгобазна версія Kangoo, тому новинка на пів метра довша за звичайний французький однооб'ємник: довжина / ширина / висота EQT Concept – відповідно 4945 / 1863 / 1826 міліметрів. За габаритами електрокар Mercedes-Benz трохи більший, ніж Volkswagen Caddy Maxi. Цільова аудиторія EQT – сім'ї з дітьми та любителі активного відпочинку.

Дизайн Mercedes-Benz EQT оригінальний: концепт оформлений у дусі електричної лінійки Mercedes-EQ. У компактвена стильна мерехтлива заглушка, що імітує радіаторну решітку, інтегрована світлодіодна оптика, незвичайні 21-дюймові "аеродинамічні" колеса і з'єднані стрічкою стоп-сигналу ліхтарі. З інших особливостей – приховані дверні ручки. Правда, серійний EQT напевно буде виглядати простіше й отримає традиційніші фари та диски.

У салоні приховати "спорідненість" з Renault Kangoo виявилося складніше, хоча дизайнери Mercedes-Benz замінили передню панель, дверні карти та інформаційно-розважальний комплекс. У EQT фірмові "турбіни" дефлекторів вентиляції, мультимедіасистема MBUX і "мерседесівське" кермо, але блок клімат-контролю, приладова панель, лінія скління та розташування селектора вибору їздових режимів видають французьку розробку. Концептуальний EQT семимісний, але у серію підуть в тому числі менш місткі п'ятимісні модифікації.

Про технічну начинку Mercedes-Benz EQT Concept пресслужба промовчала, але Renault Group свого часу озвучила попередні характеристики майбутнього Kangoo E-Tech Electric. Французький компактвен оснастять 102-сильним (245 Нм) електромотором і тяговою батареєю на 45 кіловат-годин. Це дозволить електричному Kangoo проїжджати без підзарядки 265 кілометрів по циклу WLTP. Схожих параметрів слід чекати й від серійного EQT.

Прем'єра серійних Mercedes-Benz Citan / eCitan, T-Class / EQT відбудеться до кінця року. Очікується, що і паливні, і електричні версії компактвенів Mercedes-Benz у точності повторять по техніці Renault Kangoo і випускатимуться на французькому заводі Renault Group. У майбутньому свій аналог Kangoo випустить інший партнер Renault – компанія Nissan.

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