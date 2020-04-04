Nikon зробила безкоштовним онлайн-курс фотографії: раніше він коштував 250 доларів

Карантин міг наламати чимало ваших планів. У тому числі тих, які стосувалися намірів стати професійним фотографом. Утім, у компанії Nikon на це трішки інший погляд. У ній вирішили викласти у мережу онлайн-курс фотографії. Причому абсолютно безкоштовно!

Наразі ми рекомендуємо відкласти практичні заняття та заглибитися у теорію. Цьому сприяє наявність безкоштовного онлайн-курсу від Nikon.

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Курс, що складається з 10 відеоуроків, буде доступний на сайті Nikon протягом місяця. Кожен ролик – окрема лекція від фотографа-професіонала, уроки тривають від 15 хвилин до години. Окремо кожен ролик коштує до 50 доларів, а в цілому їх вартість становить 250 доларів.

Під час навчання можна буде дізнатися про те, як створюються пейзажні знімки, макрофотографії, музичні кліпи і як правильно знімати дітей.

Щоб дивитися ролики, потрібно пройти швидку реєстрацію. Прив'язка кредитної карти не потребується.

Не проґавте можливість вчитися у справжніх профі!

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