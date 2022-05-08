"Ніколи знову?": Зеленський зняв болюче звернення з розтрощеної Бородянки

Щороку 8 травня весь цивілізований світ відзначає День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. Але для України фраза "Ніколи знову" тепер звучить зовсім по-іншому, як заявив президент Володимир Зеленський у новому щемливому зверненні.

Володимир Зеленський у День пам'яті та примирення записав болюче відео з розбитої Бородянки на Київщині. Президент на фоні дев'ятиповерхівки, на яку скинули бомби, наголосив, що через 77 років зло повернулось з війною.

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Цьогоріч ми кажемо "Ніколи знову" інакше. Ми чуємо "Ніколи знову" інакше. Це звучить болісно, жорстоко. Без оклику, а зі знаком питання. Ви кажете: ніколи знову? Розкажіть про це Україні. 24 лютого слово "ніколи" стерли. Розстріляли й розбомбили. Сотнями ракет о 4-й ранку, якими розбудили всю Україну. Ми почули моторошні вибухи. Ми почули: знову! – заявив Зеленський.

Він додав, що всі країни, які підтримують українців, пам'ятають про жахи Другої світової. Але є винятки.

На жаль, є ті, хто, переживши всі ці злочини, втративши мільйони людей, які боролися за перемогу та здобули її, сьогодні осквернив пам'ять про них та їхній подвиг. Той, хто дозволив обстрілювати зі своєї землі міста України, які поруч із нашими предками звільняли і його предки. Той, хто плюнув в обличчя своєму "Безсмертному полку", поставивши поруч з ним катів із Бучі. І кинув виклик усьому людству. Але забув про головне: будь-яке зло завжди закінчується однаково – воно закінчується, – зауважив президент.

Повне звернення Зеленського 8 травня:

Зеленський також окремо звернувся до українців, наголосивши, що Україна точно переможе.

Ми подолаємо зиму, яка почалася 24 лютого, триває 8 травня, але точно скінчиться, і її розтопить українське сонце! І ми зустрінемо наш світанок усією країною. І рідні та кохані, друзі й близькі будуть поруч знову! Нарешті знову! І над тимчасово окупованими містами й селами наш прапор замайорить знову. Нарешті знову! І ми зберемося разом. І буде мир! Нарешті знову! І більше жодних чорно-білих снів, а тільки синьо-жовта мрія. Нарешті знову! За це боролися наші предки, – підкреслив він.

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