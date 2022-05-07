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8 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 травня, у світі відзначають Дні пам'яті та примирення, в Україні – День матері, а віряни вшановують пам'ять апостола і євангеліста Марка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити.
Дата 8 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 8 травня, віряни вшановують пам'ять апостола і євангеліста Марка.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 8 травня, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Станіслав, Арсен, Бенедикт, Денис, Іда, Михаїл, Ульрика, Марк, а також Сильвестр. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День матері.
Дні пам'яті та примирення, присвячені загиблим у Другій світовій війні.
- Всесвітній День Червоного Хреста і Червоного півмісяця.
- Всесвітній день справедливої торгівлі.
- Всесвітній день мігруючих птахів.
- 1900 – Андрей (Шептицький) був призначений митрополитом Львівським.
- 1903 – перший справжній дирижабль "Лебоді" здійснив свій перший політ на 37 км.
- 1909 – в Москві урочисто відкрили пам'ятник Миколі Гоголю роботи скульптора Андрєєва.
- 1926 – відбувся перший авіапереліт над північним полюсом.
- 1940 – Друга світова війна: німецькі командос у формі голландських військових перетнули німецько-нідерландський кордон і взяли під контроль стратегічні мости для наступного просування вермахту.
- 1943 – Друга світова війна: закінчилось повстання Варшавського гетто.
- 1945 – у передмісті Берліна Карлсгорсті представники німецького командування на чолі з фельдмаршалом Кейтелем вдруге підписали акт про беззастережну капітуляцію збройних сил Німеччини, що набрав чинності о 23:01.
- 1945 – сотні мирних жителів Алжиру вбиті воїнами французької армії під час Алжирського повстання.
- 1947 – Франція вийшла зі складу Міжнародного валютного фонду.
- 1951 – Іван Драч опублікував свій перший вірш.
- 1952 – у Москві розпочався судовий процес над керівниками Єврейського антифашистського комітету.
- 1954 – створена Федерація футболу Азії.
- 1959 – у канадській провінції Онтаріо заборонили покарання ув'язнених биттям.
- 1962 – у Лондоні перестали ходити останні тролейбуси.
- 1970 – вийшов диск "Let It Be".
- 1976 – Шведська група "ABBA" втретє піднялась на першу сходинку британського хіт-параду з піснею "Fernando", яку утримувала протягом місяця.
- 1988 – у Франції пройшов другий тур президентських виборів, за результатами якого на новий семирічний термін обрано Франсуа Міттерана.
- 1994 – Азербайджан приєднався до договору про припинення вогню в Карабаху.
- 1996 – внесено зміни до конституції ПАР — надано рівні громадянські права представникам усіх рас. Зулуські націоналісти і білі екстремісти бойкотували парламентське рішення і весь процес департизації країни.
- 2004 – німецька поліція заарештувала 18-літнього творця комп'ютерного вірусу "Sasser".
ХТО НАРОДИВСЯ 8 ТРАВНЯ
- 1890 – Альтман Мойсей Ельович, єврейський письменник.
- 1901 – Володимир Софроницький, піаніст, троюрідний племінник українського живописця та іконописця Володимира Боровиковського.
- 1906 – Роберто Росселліні, італійський кінорежисер.
- 1916 – Жуау Авеланж, бразильський футбольний функціонер, президент ФІФА (1974—1998).
- 1917 – Данило Лідер, видатний український художник-сценограф, педагог.
- 1952 – Олег Михайличенко, український педагог, доктор педагогічних наук.
- 1962 – Олесь Ульяненко, український письменник, лауреат малої Шевченківської премії 1997 року.
- 1975 – Енріке Іглесіас, іспанський співак.
- 1983 – Маріо Новак, хорватський хокеїст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Зозуля в цей день кує – більше морозів не буде
- Гарна погода і сонце віщують рясний урожай ярих культур
- Теплий вечір і зоряне небо – чекай рясного врожаю
- Ясна погода – прикмета до того, що літо жарким буде
- Висока веселка в небі – найближчими днями погода буде теплою і ясною
- Низька веселка 8 травня є поганим знаком і провіщає велике нещастя
- Три добрі дощі в травні – хліба багато вродить
- Ясний день – чекай багатого врожаю ярих
- Птахи з’явилися в городі і саду – буде хороший урожай на деревах і грядках
- Висока, стрімка веселка – прикмета, що говорить про те, що погода буде гарною
- Осика в сережках варто – чекай багатого врожаю вівса
- Якщо дощ ллє крізь сонячні промені ("сліпий дощ"), то він незабаром закінчиться
- Холодні і часті дощі – меду не чекай
- Птахи 8 травня заспівали під час дощу – скоро негоди кінець
- Чим зеленіша веселка, тим сильніше будуть опади
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто у цей день брати гроші у борг;
Не слід лихословити, а також ображати тих, хто поруч;
Не можна пити алкогольні напої, а також зловживати жирною їжею.
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