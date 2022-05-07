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війна

8 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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8 травня – неділя

Сьогодні, 8 травня, у світі відзначають Дні пам'яті та примирення, в Україні – День матері, а віряни вшановують пам'ять апостола і євангеліста Марка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити.

Дата 8 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 8 травня, віряни вшановують пам'ять апостола і євангеліста Марка.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 8 травня, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Станіслав, Арсен, Бенедикт, Денис, Іда, Михаїл, Ульрика, Марк, а також Сильвестр. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День матері.
    Дні пам'яті та примирення, присвячені загиблим у Другій світовій війні.
  • Всесвітній День Червоного Хреста і Червоного півмісяця.
  • Всесвітній день справедливої торгівлі.
  • Всесвітній день мігруючих птахів.
  • 1900 – Андрей (Шептицький) був призначений митрополитом Львівським.
  • 1903 – перший справжній дирижабль "Лебоді" здійснив свій перший політ на 37 км.
  • 1909 – в Москві урочисто відкрили пам'ятник Миколі Гоголю роботи скульптора Андрєєва.
  • 1926 – відбувся перший авіапереліт над північним полюсом.
  • 1940 – Друга світова війна: німецькі командос у формі голландських військових перетнули німецько-нідерландський кордон і взяли під контроль стратегічні мости для наступного просування вермахту.
  • 1943 – Друга світова війна: закінчилось повстання Варшавського гетто.
  • 1945 – у передмісті Берліна Карлсгорсті представники німецького командування на чолі з фельдмаршалом Кейтелем вдруге підписали акт про беззастережну капітуляцію збройних сил Німеччини, що набрав чинності о 23:01.
  • 1945 – сотні мирних жителів Алжиру вбиті воїнами французької армії під час Алжирського повстання.
  • 1947 – Франція вийшла зі складу Міжнародного валютного фонду.
  • 1951 – Іван Драч опублікував свій перший вірш.
  • 1952 – у Москві розпочався судовий процес над керівниками Єврейського антифашистського комітету.
  • 1954 – створена Федерація футболу Азії.
  • 1959 – у канадській провінції Онтаріо заборонили покарання ув'язнених биттям.
  • 1962 – у Лондоні перестали ходити останні тролейбуси.
  • 1970 – вийшов диск "Let It Be".
  • 1976 – Шведська група "ABBA" втретє піднялась на першу сходинку британського хіт-параду з піснею "Fernando", яку утримувала протягом місяця.
  • 1988 – у Франції пройшов другий тур президентських виборів, за результатами якого на новий семирічний термін обрано Франсуа Міттерана.
  • 1994 – Азербайджан приєднався до договору про припинення вогню в Карабаху.
  • 1996 – внесено зміни до конституції ПАР — надано рівні громадянські права представникам усіх рас. Зулуські націоналісти і білі екстремісти бойкотували парламентське рішення і весь процес департизації країни.
  • 2004 – німецька поліція заарештувала 18-літнього творця комп'ютерного вірусу "Sasser".
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ХТО НАРОДИВСЯ 8 ТРАВНЯ

  • 1890 – Альтман Мойсей Ельович, єврейський письменник.
  • 1901 – Володимир Софроницький, піаніст, троюрідний племінник українського живописця та іконописця Володимира Боровиковського.
  • 1906 – Роберто Росселліні, італійський кінорежисер.
  • 1916 – Жуау Авеланж, бразильський футбольний функціонер, президент ФІФА (1974—1998).
  • 1917 – Данило Лідер, видатний український художник-сценограф, педагог.
  • 1952 – Олег Михайличенко, український педагог, доктор педагогічних наук.
  • 1962 – Олесь Ульяненко, український письменник, лауреат малої Шевченківської премії 1997 року.
  • 1975 – Енріке Іглесіас, іспанський співак.
  • 1983 – Маріо Новак, хорватський хокеїст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Зозуля в цей день кує – більше морозів не буде
  • Гарна погода і сонце віщують рясний урожай ярих культур
  • Теплий вечір і зоряне небо – чекай рясного врожаю
  • Ясна погода – прикмета до того, що літо жарким буде
  • Висока веселка в небі – найближчими днями погода буде теплою і ясною
  • Низька веселка 8 травня є поганим знаком і провіщає велике нещастя
  • Три добрі дощі в травні – хліба багато вродить
  • Ясний день – чекай багатого врожаю ярих
  • Птахи з’явилися в городі і саду – буде хороший урожай на деревах і грядках
  • Висока, стрімка веселка – прикмета, що говорить про те, що погода буде гарною
  • Осика в сережках варто – чекай багатого врожаю вівса
  • Якщо дощ ллє крізь сонячні промені ("сліпий дощ"), то він незабаром закінчиться
  • Холодні і часті дощі – меду не чекай
  • Птахи 8 травня заспівали під час дощу – скоро негоди кінець
  • Чим зеленіша веселка, тим сильніше будуть опади
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто у цей день брати гроші у борг;
    Не слід лихословити, а також ображати тих, хто поруч;
    Не можна пити алкогольні напої, а також зловживати жирною їжею.

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