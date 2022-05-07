8 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 травня, у світі відзначають Дні пам'яті та примирення, в Україні – День матері, а віряни вшановують пам'ять апостола і євангеліста Марка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити.

Дата 8 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 8 травня, віряни вшановують пам'ять апостола і євангеліста Марка.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 8 травня, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Станіслав, Арсен, Бенедикт, Денис, Іда, Михаїл, Ульрика, Марк, а також Сильвестр. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День матері.

Дні пам'яті та примирення, присвячені загиблим у Другій світовій війні.

Дні пам'яті та примирення, присвячені загиблим у Другій світовій війні. Всесвітній День Червоного Хреста і Червоного півмісяця.

Всесвітній день справедливої торгівлі.

Всесвітній день мігруючих птахів.

1900 – Андрей (Шептицький) був призначений митрополитом Львівським.

1903 – перший справжній дирижабль "Лебоді" здійснив свій перший політ на 37 км.

1909 – в Москві урочисто відкрили пам'ятник Миколі Гоголю роботи скульптора Андрєєва.

1926 – відбувся перший авіапереліт над північним полюсом.

1940 – Друга світова війна: німецькі командос у формі голландських військових перетнули німецько-нідерландський кордон і взяли під контроль стратегічні мости для наступного просування вермахту.

1943 – Друга світова війна: закінчилось повстання Варшавського гетто.

1945 – у передмісті Берліна Карлсгорсті представники німецького командування на чолі з фельдмаршалом Кейтелем вдруге підписали акт про беззастережну капітуляцію збройних сил Німеччини, що набрав чинності о 23:01.

1945 – сотні мирних жителів Алжиру вбиті воїнами французької армії під час Алжирського повстання.

1947 – Франція вийшла зі складу Міжнародного валютного фонду.

1951 – Іван Драч опублікував свій перший вірш.

1952 – у Москві розпочався судовий процес над керівниками Єврейського антифашистського комітету.

1954 – створена Федерація футболу Азії.

1959 – у канадській провінції Онтаріо заборонили покарання ув'язнених биттям.

1962 – у Лондоні перестали ходити останні тролейбуси.

1970 – вийшов диск "Let It Be".

1976 – Шведська група "ABBA" втретє піднялась на першу сходинку британського хіт-параду з піснею "Fernando", яку утримувала протягом місяця.

1988 – у Франції пройшов другий тур президентських виборів, за результатами якого на новий семирічний термін обрано Франсуа Міттерана.

1994 – Азербайджан приєднався до договору про припинення вогню в Карабаху.

1996 – внесено зміни до конституції ПАР — надано рівні громадянські права представникам усіх рас. Зулуські націоналісти і білі екстремісти бойкотували парламентське рішення і весь процес департизації країни.

2004 – німецька поліція заарештувала 18-літнього творця комп'ютерного вірусу "Sasser".

ХТО НАРОДИВСЯ 8 ТРАВНЯ

1890 – Альтман Мойсей Ельович, єврейський письменник.

1901 – Володимир Софроницький, піаніст, троюрідний племінник українського живописця та іконописця Володимира Боровиковського.

1906 – Роберто Росселліні, італійський кінорежисер.

1916 – Жуау Авеланж, бразильський футбольний функціонер, президент ФІФА (1974—1998).

1917 – Данило Лідер, видатний український художник-сценограф, педагог.

1952 – Олег Михайличенко, український педагог, доктор педагогічних наук.

1962 – Олесь Ульяненко, український письменник, лауреат малої Шевченківської премії 1997 року.

1975 – Енріке Іглесіас, іспанський співак.

1983 – Маріо Новак, хорватський хокеїст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Зозуля в цей день кує – більше морозів не буде

Гарна погода і сонце віщують рясний урожай ярих культур

Теплий вечір і зоряне небо – чекай рясного врожаю

Ясна погода – прикмета до того, що літо жарким буде

Висока веселка в небі – найближчими днями погода буде теплою і ясною

Низька веселка 8 травня є поганим знаком і провіщає велике нещастя

Три добрі дощі в травні – хліба багато вродить

Ясний день – чекай багатого врожаю ярих

Птахи з’явилися в городі і саду – буде хороший урожай на деревах і грядках

Висока, стрімка веселка – прикмета, що говорить про те, що погода буде гарною

Осика в сережках варто – чекай багатого врожаю вівса

Якщо дощ ллє крізь сонячні промені ("сліпий дощ"), то він незабаром закінчиться

Холодні і часті дощі – меду не чекай

Птахи 8 травня заспівали під час дощу – скоро негоди кінець

Чим зеленіша веселка, тим сильніше будуть опади

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто у цей день брати гроші у борг;

Не слід лихословити, а також ображати тих, хто поруч;

Не можна пити алкогольні напої, а також зловживати жирною їжею.

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