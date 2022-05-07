На Таймс-Сквер у Нью-Йорку з'явився заклик бойкотувати російський "День перемоги"

9 травня у Росії пройде черговий шабаш. Під час нього мешканці країни-агресорки святкуватимуть День перемоги. Але у всьому світі повинні розуміти, що насправді це буде днем ганьби.

Відповідний заклик з'явився на Таймс-Сквер. На ньому написано, що 9 травня у Росії святкуватимуть не День перемоги, а справжнісінький День ганьби, підкреслює Світовий конгрес українців.

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Росіяни не мають права святкувати перемогу над нацизмом, адже самі діють відповідно до найжорстокіших нацистських сценаріїв!, – наголошують організатори акції.

Також усіх людей просять уклінно поширювати інформацію у соціальних мережах. Потрібно зробити максимальний розголос, щоб якомога більше людей зрозуміли, що 9 травня відзначатиметься "День ганьби Росії".

Для цього необхідно до 8 травня опублікувати фотодокази злочинів російських військових. Додати до публікації хештег #RussianShameDay. Не полінуйтеся, це займе у вас лічені хвилини!

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