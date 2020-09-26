Ніколи такого не було і от знову: метеорологи заявили про шкоду 5G

Люди бояться усього нового. Не стало винятком і 5G. Масові протести по всьому світу, спалювання базових станцій, фейкові новини і псевдонаукові заяви – усе це і багато іншого посипалося на нову технологію. Як виявилося, це не все: дослідники кажуть, 5G впливає на точність прогнозів погоди.

Так вийшло, що запуск 5G збігся з епідемією коронавірусу. Багато хто піддався загальній істерії, звинувачуючи у всьому інтернет і технології. У якихось країнах на акції протесту потягнулися пенсіонери, десь за справу взялися активніші товариші, які навіть псували передавачі. Цього разу свою точку зору вирішили висловити ті, хто дає нам щоденні прогнози погоди.

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Дослідження озвучили у рамках Всесвітнього форуму IEEE 5G 2020. Для визначення впливу 5G на точність прогнозів погоди використовувалося комп'ютерне моделювання. Метеорологи вважають, що сигнали частотних діапазонів 5G потенційно можуть проникнути у смугу, яка використовується погодними датчиками на супутниках, що вимірюють кількість водяної пари в атмосфері.

Експеримент показав, що мережі п'ятого покоління знижують точність прогнозу опадів на значення приблизно 0,9 міліметра і визначення температури близько землі приблизно на 2,34 градуса за Фаренгейтом. Для багатьох така похибка може здатися незначною, але тільки не для метеорологів.

"Наше дослідження найперше, у рамках якого проводиться спроба оцінити кількісний вплив 5G на прогнозування. Можна стверджувати, що величина помилки, виявленої в нашому дослідженні, незначна або значна, у залежності від того, чи уявляєте ви спільноту 5G або метеорологічне співтовариство", – заявляють вчені.

Резюмуючи, можна зробити висновок, що точних даних стосовно цього немає. Самі дослідники впевнені, що необхідно приділити питанню більше уваги, в тому числі створити детальніші комп'ютерні моделі. Також варто подумати над поліпшенням алгоритмів прогнозування погоди.

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