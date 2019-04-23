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Ніколи не застарий: чоловік з вудочкою розвеселив Reddit

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Веселий рибалка розсмішив мережу - фото 1
Веселий рибалка розсмішив мережу

У мережі не можуть втримати сміх від кумедного відео з чоловіком, який вирішив порибалити вдома. Здається, він ніколи не подорослішає.

На платформі Reddit користувач з ніком esmasp2ev поділився веселим відео, на якому можна побачити дорослого чоловіка, який приймає ванну з піною. Все б нічого, але головний герой ролика намагається на іграшкову вудочку упіймати іграшкових рибок. Не дивно, що допис опинився у трендах, зібравши понад 19 тисяч переглядів та понад 300 коментарів за лічені години.

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Як відзначає автор, чоловік "ніколи не застарий" для таких розваг і навіть питання дружини не змусило його припинити гратись.

Never too old. from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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