Ніколь Шерзінгер показала фігуру у спортивному костюмі

Популярна американська співачка Ніколь Шерзінгер показала прихильникам, як виглядає без макіяжу, укладки та у спортивному костюмі.

40-річна співачка та акторка Ніколь Шерзінгер не тільки активно працює над власною кар'єрою, а й заповнює профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать більш як 3 млн осіб. Там красуня публікує моментами зі свого життя, а також кадри зі світських заходів та зйомок.

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Недавно Ніколь показала, як проводить час поза роботою та працює над своїм тілом у спортзалі. на знімку можна побачити зірку без макіяжу, ідеальної зачіски та ефектного вбрання, а у звичайному спортивному костюмі, який демонструє її фігуру. Що й казати, Шерзінгер виглядає чудово!

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