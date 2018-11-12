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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Богиня: Ніколь Шерзінгер показала ідеальні форми на відпочинку

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Ніколь Шерзінгер у купальнику - фото 1
Ніколь Шерзінгер у купальнику / instagram.com/nicolescherzinger

Відома американська співачка Ніколь Шерзінгер потішила шанувальників свіжими фото у бікіні.

Ніколь встигає не лише займатись своєю кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 3,6 млн підписників, і це не дивно, адже красуня ділиться кадрами зі світських заходів, фотосесій та своїх буднів. Нещодавно Ніколь показала фанатам, як відпочиває на Гаваях. Струнка акторка у бікіні на фоні водоспадів викликала справжній захват.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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