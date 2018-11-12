Богиня: Ніколь Шерзінгер показала ідеальні форми на відпочинку

Відома американська співачка Ніколь Шерзінгер потішила шанувальників свіжими фото у бікіні.

Ніколь встигає не лише займатись своєю кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 3,6 млн підписників, і це не дивно, адже красуня ділиться кадрами зі світських заходів, фотосесій та своїх буднів. Нещодавно Ніколь показала фанатам, як відпочиває на Гаваях. Струнка акторка у бікіні на фоні водоспадів викликала справжній захват.

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