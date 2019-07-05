Ніколь Кідман розповіла, чому ніколи не засмагає

Ніколь Кідман ретельно оберігає свою шкіру від сонця. Актриса ніколи не засмагає та використовує крем від сонця з максимально високим фактором захисту.

Її максимум – автозасмага або макіяж для обличчя і тіла з sunkissed-ефектом.

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Моя шкіра погано засмагає, – ділиться Кідман. – Я ніколи по-справжньому не засмагала, навіть коли була дитиною. Зараз я можу тільки порадіти за себе, тому що це врятувало мою шкіру.

Актриса розповіла, що використовує автозасмагу та "рідкі панчохи", тільки якщо це потрібно для ролі.

"Іноді я наношу автозасмагу в спреї, але, на мій смак, вона завжди виглядає дивно".

Найголовніше правило актриси в догляді за шкірою – наносити сонцезахисний крем.

Використовувати крем з SPF – це не тільки питання збереження краси, це питання здоров'я. Це важливо для профілактики раку шкіри, який зараз, на жаль, поширений.

Кідман каже, що використовує сонцезахисні креми щодня і постійно оновляє захист. Навіть коли дуже зайнята, на зйомках, в поїздках, словом – постійно. Актриса не допускає, щоб шкіра обгоріла на сонці.

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