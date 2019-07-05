Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Ніколь Кідман розповіла, чому ніколи не засмагає

  • 6
Ніколь Кідман весь час користується сонцезахисними кремами - фото 1
Ніколь Кідман весь час користується сонцезахисними кремами / gettyimages

Ніколь Кідман ретельно оберігає свою шкіру від сонця. Актриса ніколи не засмагає та використовує крем від сонця з максимально високим фактором захисту.

Її максимум – автозасмага або макіяж для обличчя і тіла з sunkissed-ефектом.

До теми: У МОЗ нагадали прості правила засмаги

Моя шкіра погано засмагає, – ділиться Кідман. – Я ніколи по-справжньому не засмагала, навіть коли була дитиною. Зараз я можу тільки порадіти за себе, тому що це врятувало мою шкіру.

Актриса розповіла, що використовує автозасмагу та "рідкі панчохи", тільки якщо це потрібно для ролі.

"Іноді я наношу автозасмагу в спреї, але, на мій смак, вона завжди виглядає дивно".

Для зйомок Кідман використовує автозасмагу - фото 338769

Найголовніше правило актриси в догляді за шкірою – наносити сонцезахисний крем.

Використовувати крем з SPF – це не тільки питання збереження краси, це питання здоров'я. Це важливо для профілактики раку шкіри, який зараз, на жаль, поширений.

Кідман каже, що використовує сонцезахисні креми щодня і постійно оновляє захист. Навіть коли дуже зайнята, на зйомках, в поїздках, словом – постійно. Актриса не допускає, щоб шкіра обгоріла на сонці.

Читайте також: Ось чому не варто прагнути отримати рівномірну засмагу: пояснення лікарів

Джерело: The Cut
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Лайся красиво: колоритні українські матюки на всі випадки життя
  • 03 липня, 15:32
  • 1459
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Чорногорію
  • Вчора, 16:21
  • 684
Моделі 90-х: як змінилася гаряча італійка Карла Бруні (18+)
  • 02 липня, 16:21
  • 1042
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Мода