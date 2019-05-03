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Гра престолів День матері

Ніколь Кідман показала струнку фігуру у спокусливій сукні

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Актриса зізналася, що її головна пристрасть – це робота - фото 1
Актриса зізналася, що її головна пристрасть – це робота / photo.99px

Актриса Ніколь Кідман прикрасила яскраву глянсову обкладинку. Тепер вона стала однією з героїнь червневого випуску InStyle.

Решта 4 місця дісталися іншим персонам популярного серіалу "Велика маленька брехня": Різ Візерспун, Шейлін Вудлі, Зої Кравіц та Лорі Дерн. В інтерв'ю вони розповіли про зйомки, дружбу, кохання, боротьбу і амбіції.

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Так, 51-річна актриса зізналася, що її головна пристрасть – це робота. Вона дуже рада мати право голосу в створенні фільмів (актриса виступила і продюсером серіалу). Друга ж, не менш значуща частина її життя, – сім'я.

"Після заходів я йду додому, щоб обійняти своїх дітей. Буквально: я йду і притискаю їх до себе. Вони завжди будуть чекати. Я також обіймаю чоловіка. Наш сімейний священик сказав нам на самому початку шлюбу: завжди цілуй, коли йдеш і цілуй, коли повертаєшся додому".

Ніколь Кідман показала струнку фігуру у спокусливій сукні - фото 325488

Ніколь Кідман показала струнку фігуру у спокусливій сукні - фото 325489

Ніколь Кідман показала струнку фігуру у спокусливій сукні - фото 325490

Ніколь Кідман показала струнку фігуру у спокусливій сукні - фото 325491

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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