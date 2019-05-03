Відомий актор Голлівуду програв парі і виклав вкрай відверте фото

Ченнінг Татум готовий заради своєї дівчини на все, навіть на публічне оголення. Актор дуже здивував своїх шанувальників, опублікувавши у своєму Instagram фото, на якому позує абсолютно голим.

Судячи з коментарів до посту, тисячі людей залишилися задоволені програшем Ченнінга у настільну гру.

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"Я програв у Дженгу Джессіці Корніш. Той, хто програв (я) повинен був опублікувати фото, яке вибере переможець. Я більше ніколи не буду з нею грати", – підписав актор знімок, на якому зображений голим під душем.

Всього за добу пост зібрав 3 млн лайків! У Instagram Story Ченнінг поділився кількома пристойними спільними знімками зі співачкою. Нагадаємо, Ченнінг Татум і Джессі Джей підтвердили свій роман у листопаді минулого року. Після цього закохані стали вільніше ділитися спільними фотографіями в соціальних мережах і ходити на побачення.

Фото Ченнінга Татума 18+

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