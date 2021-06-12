Ніколь Кідман керує елітним курортом у трейлері серіалу 9 ідеальних незнайомців: відео

Стрімінговий сервіс Hulu випустив перший трейлер серіалу "9 ідеальних незнайомців". Він знятий за мотивами однойменної книги автора "Великої маленької брехні" Ліани Моріарті.

У "драмі з високою напругою" зіграли Ніколь Кідман, Мелісса Маккарті, Майкл Шеннон, Люк Еванс та інші актори. Дивіться трейлер на Радіо MAXIMUM!

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Згідно з синопсисом, дев'ятеро незнайомців приїжджають на елітний оздоровлювальний курорт, щоб зцілитися та почати жити по-новому. Пожвавити їх розум і тіло допоможе директор закладу Маша (Кідман). Вона підготувала для гостей кілька "сюрпризів". Один з них, судячи з ролика, передбачає лежання у виритих могилах.

9 ідеальних незнайомців, дивіться трейлер серіалу з Ніколь Кідман:

Кідман не тільки виконала головну роль, а й знову стала виконавчим продюсером разом з Бруном Папандреу. Шоуранерами стали Девід Е. Келлі та Джон-Генрі Баттеруорт, котрі керували "Великою маленькою брехнею".

Перші 3 серії вийдуть на Hulu 18 серпня, решта 5 – щотижня.

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