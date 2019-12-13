Nike запатентувала кросівки, які неможливо буде підробити

Американська компанія Nike отримала патент на створення кросівок з блокчейном. Тепер, запевняють в компанії, спортивне взуття просто неможливо буде підробити, йдеться на сайті Американського бюро з патентів і товарних знаків.

Блокчейн-сумісні кросівки отримали назву CryptoKicks. Тепер покупець, купуючи цей продукт компанії, отримає унікальний ідентифікаційний цифровий код кросівок, який прив'яжуть до конкретної людини.

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Така схема дозволить запобігти підробці взуття: покупець завжди зможе подивитися оригінальність пари кросівок, просто відсканувавши спеціальний код на коробці. Якщо ж власник CryptoKick захоче продати пару взуття, то доведеться "перепрошивати" і код.

У компанії також відзначають, що таким чином зможуть контролювати обсяги перепродажу своїх кросівок, запитів підробок і подальшу долю CryptoKick.

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