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MARUV 8 березня

Nike випустив відео про жінок-спортсменок, і воно надихає

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У ролику знялася Серена Вільямс - фото 1
У ролику знялася Серена Вільямс

Компанія Nike опублікувала відео під назвою Dream Crazier, натхненням для якого стали жінки, які подолали перешкоди і стереотипи, а також своїми досягненнями змінили світ спорту.

До ролика увійшли історичні моменти з виступів відомих атлеток.

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Серед них – гімнастка і чотириразова олімпійська чемпіонка Сімона Байлс, фехтувальниця-шаблістка та чемпіонка світу Ібтіхадж Мухаммад, сноубордистка та чемпіонка Олімпійських ігор Хлоя Кім, члени Національної футбольної команди США і чотириразова олімпійська чемпіонка з тенісу Серена Вільямс, котра озвучила цей ролик.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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