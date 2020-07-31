Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Nike випустила рекламу про повернення спорту в епоху пандемії: відео, яке вражає монтажем

  • 29
Nike випустила рекламу про повернення спорту в епоху пандемії: відео, яке вражає монтажем - фото 1

Навесні 2020 року майже весь великий спорт зупинився через пандемію коронавірусу: чемпіонати і турніри скасовували, а спортсмени перебували на самоізоляції. Через кілька місяців заходи повертаються, нехай і з обмеженнями. І компанія Nike присвятила цьому рекламу "Нас не зупинити".

Але в соцмережах більшу увагу звернули не на зміст ролика, а на те, як він змонтований. Агентство Wieden + Kennedy вивчило тисячі відеонарізок з різних турнірів і 24 видів спорту, залишивши 72 фрагменти. У відео екран постійно поділений на дві частини, і на кожній з них – свій уривок, який ніяк не пов'язаний з сусіднім. Але обидва кадри так синхронізовані, що здаються одним цілим.

І ще: Букмекери почали приймати ставки на міграцію білих акул

Монтажем займалися співробітники агентства Пітер Віденсміт і Джессіка Баклесс. І коментатори відзначили в першу чергу їхню роботу.

Читайте також: Ідеальна капоейра: як виглядає афробразильське бойове мистецтво (відео)

Джерело: musebycl
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
  • 20 липня, 18:07
  • 784
Дівчина тижня: розпусна фітнес-модель Ленка Мислівцова, яка обожнює зніматися голою (18+)
  • 26 липня, 17:30
  • 1869
Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
  • Вчора, 18:00
  • 180
Загрузка...
Новини