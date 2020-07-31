Nike випустила рекламу про повернення спорту в епоху пандемії: відео, яке вражає монтажем

Навесні 2020 року майже весь великий спорт зупинився через пандемію коронавірусу: чемпіонати і турніри скасовували, а спортсмени перебували на самоізоляції. Через кілька місяців заходи повертаються, нехай і з обмеженнями. І компанія Nike присвятила цьому рекламу "Нас не зупинити".

Але в соцмережах більшу увагу звернули не на зміст ролика, а на те, як він змонтований. Агентство Wieden + Kennedy вивчило тисячі відеонарізок з різних турнірів і 24 видів спорту, залишивши 72 фрагменти. У відео екран постійно поділений на дві частини, і на кожній з них – свій уривок, який ніяк не пов'язаний з сусіднім. Але обидва кадри так синхронізовані, що здаються одним цілим.

І ще: Букмекери почали приймати ставки на міграцію білих акул

Монтажем займалися співробітники агентства Пітер Віденсміт і Джессіка Баклесс. І коментатори відзначили в першу чергу їхню роботу.

Читайте також: Ідеальна капоейра: як виглядає афробразильське бойове мистецтво (відео)