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Букмекери почали приймати ставки на міграцію білих акул

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Букмекери почали приймати ставки на міграцію білих акул - фото 1

Спорт у США ще не ожив, коли відбудуться наступні матчі – невідомо, тож букмекерський сайт MyBookie почав приймати ставки на міграцію білих акул. Для цього використовувалися дані з сайту Ocearch – некомерційної організації, яка багато років відстежує переміщення тварин.

У Ocearch є інтерактивна карта, де показана міграція акул, написані їхні стать та імена. До кожної особини прикріплений трекер, який їх і відстежує. Букмекери, за браком інших варіантів, пропонують своїм клієнтам робити ставки, яка акула першою допливе до певного місця.

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Букмекери почали приймати ставки на міграцію білих акул - фото 417685

"Акули – відмінні тварини для ставок. Вони слідують деяким міграційним схемам, так що ви можете оцінювати шанси. Ми приблизно знаємо, куди акула попливе, але не можемо точно сказати, чи добереться до наміченої мети", – говорить букмекер Девід Штраус.

Заковика виявилася в тому, що в Ocearch нічого не знали про ставки, хоча в MyBookie стверджують, що намагалися офіційно вийти з керівництво компанії на зв'язок. Коли на це звернули увагу ЗМІ, співробітники організації попросили букмекерів призупинити роботу і зустрітися для переговорів. Саму ідею поєднати азарт і охорону дикої природи екологи вважають досить цікавою.

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Джерело: independent
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