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Ідеальна капоейра: як виглядає афробразильське бойове мистецтво (відео)

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Як виглядає капоейра - фото 1
Як виглядає капоейра

Не лише український гопак здатен дивувати, а й бойове мистецтво під назвою капоейра, яке також поєднує у собі елементи акробатики і танцю. Це справді варто зацінити!

На платформі Reddit користувач з ніком weighteasyloss поділився записом капоейри, про які насправді знали далеко не всі в мережі. Допис стрімко піднявся у топи, зібравши понад 49 тисяч балів та майже 2 тисячі коментарів. А все тому, що капоейра – незвичайне бойове мистецтво, яке має елементи танцю, музики і акробатики.

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Воно зародилось серед африканських рабів у Бразилії ще в 17 столітті, а вже сучасна капоейра стала відомою у 30-роках минулого століття. Зараз вона є у спадщині ЮНЕСКО та має десятки тисяч фанатів по всьому світу. До слова, це дуже популярний вид спорту не лише у Бразилії. Щоб зрозуміти всю її красу, варто просто подивитись це відео:

This is flawless capoeira from r/nextfuckinglevel

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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