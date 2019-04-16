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Друзі назавжди: Моніка та Фібі показали нові спільні фото

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Моніка та Фібі у реальному житті - фото 1
Моніка та Фібі у реальному житті

Акторки Кортні Кокс та Ліза Кудров потішили фанатів серіалу "Друзі" справді дружніми фото. Жінки і досі підтримують зв'язок після завершення культового серіалу.

Через 15 років після виходу останньої серії "Друзів" Кортні Кокс нагадала, що дружба можлива не лише на екрані, а й у реальному житті.

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Виконавиця ролі Моніки поділилась на своєму профілі в соцмережі Instagram милим фото з Лізою Кудров, яка зіграла дивакувату Фібі. Ліза також показала веселе фото з Кортні, на якому вони ледве стримують сміх. Важко повірити, що пройшло стільки часу і улюблені персонажі серіалу так змінились. А хто вам більше подобався: Моніка чи Фібі? Діліться своєю думкою у коментарях :)

instagram.com/courteneycoxofficial - фото 321642
instagram.com/courteneycoxofficial
instagram.com/lisakudrow - фото 321641
instagram.com/lisakudrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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