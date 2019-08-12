Nike випустила колекцію, присвячену мультфільму Губка Боб квадратні штани

У нову колекцію від бренду Nike під назвою SpongeBob SquarePants x Nike Kyrie увійшли п'ять унікальних дизайнів кросівок моделей Kyrie 5s і Kyrie 2 Low. Всі вони присвячені окремим героям анімаційного серіалу: Губці Бобу, Патріку, Сквідварду, Сенді Чіксу і Містеру Крабсу.

Яскрава колекція у кольоровій гамі персонажів серіалу не обмежується кросівками, в неї також увійшли предмети одягу – від спеціальних футболок і толстовок до рюкзаків і шкарпеток.

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Колекція SpongeBob SquarePants x Nike Kyrie

Предмети з нової мультяшної колекції Nike обійдуться фанатам від 18 до 130 доларів.

Губка Боб квадратні штани – культовий американський мультсеріал виробництва телеканалу Nickelodeon, який вийшов в ефір влітку 1999 року і став одним з найпопулярніших анімаційних телепрограм, а також найдовшим мультсеріалом каналу (зараз йде трансляція 12 сезону).

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