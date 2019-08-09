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Американський стартап створив футболку з коров'ячого молока

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Стартап Mi Terro створив футболку з коров'ячого молока - фото 1
Стартап Mi Terro створив футболку з коров'ячого молока / newatlas

Каліфорнійський стартап Mi Terro знайшов оригінальне застосування відходам молочної продукції. Молоко стало сировиною для виробництва тканини. Стверджується, що незвичайна молочна футболка з такої тканини в три рази м'якша за звичайну бавовну.

Кожен день молокозаводи утилізують молоко, яке з тих чи інших причин вважається непридатним для споживання людиною. Лос-анджелеський стартап Mi Terro використовував частину цього молока для створення футболок. Автори новинки запевняють, що у їхньому винаходу є переваги у порівнянні зі звичайними бавовняними футболками.

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Процес починається з отримання відпрацьованого молока. Скисле молоко ферментується, і з нього видаляються жири. Потім його зневоднюють до стану порошку і очищають. В результаті залишається тільки казеїн – продукт ферментації головного молочного білка казеїногена.

Створено футболку з коров'ячого молока - фото 346510
Створено футболку з коров'ячого молока

Сухий казеїн розчиняють в слабкому розчині лугу і відправляють на пристрій для пряжі, де формуються волокна. Останній крок – обробка розчином кислоти для нейтралізації лугу. Після цього з готових ниток потрібно робити тканину.

Розробники вже виготовили партію футболок Limitless Milk Shirt. На кожну з них було потрібно близько п'яти склянок молока.

Співробітники стартапу запевняють, що футболки Limitless Milk Shirt м'якші за бавовняні, а також мають антибактеріальні властивості, вбирають вологу, блокують УФ-випромінювання і розтягуються у всіх напрямках. Крім того, завдяки мікрокишеням в матеріалі, футболка, як повідомляється, вловлює запахи і дозволяє оптимізувати повітряний потік.

Вартість однієї футболки складе 35 доларів, якщо купувати оптом. В роздріб новинку планують продавати по 59 доларів.

Стартап Mi Terro - фото 346509
Стартап Mi Terro

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Джерело: newatlas
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