На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Американський стартап створив футболку з коров'ячого молока
-
- 24
Каліфорнійський стартап Mi Terro знайшов оригінальне застосування відходам молочної продукції. Молоко стало сировиною для виробництва тканини. Стверджується, що незвичайна молочна футболка з такої тканини в три рази м'якша за звичайну бавовну.
Кожен день молокозаводи утилізують молоко, яке з тих чи інших причин вважається непридатним для споживання людиною. Лос-анджелеський стартап Mi Terro використовував частину цього молока для створення футболок. Автори новинки запевняють, що у їхньому винаходу є переваги у порівнянні зі звичайними бавовняними футболками.
І ще: Дизайнер одягу показала колекцію, яка підкреслює недоліки фігури
Процес починається з отримання відпрацьованого молока. Скисле молоко ферментується, і з нього видаляються жири. Потім його зневоднюють до стану порошку і очищають. В результаті залишається тільки казеїн – продукт ферментації головного молочного білка казеїногена.
Сухий казеїн розчиняють в слабкому розчині лугу і відправляють на пристрій для пряжі, де формуються волокна. Останній крок – обробка розчином кислоти для нейтралізації лугу. Після цього з готових ниток потрібно робити тканину.
Розробники вже виготовили партію футболок Limitless Milk Shirt. На кожну з них було потрібно близько п'яти склянок молока.
Співробітники стартапу запевняють, що футболки Limitless Milk Shirt м'якші за бавовняні, а також мають антибактеріальні властивості, вбирають вологу, блокують УФ-випромінювання і розтягуються у всіх напрямках. Крім того, завдяки мікрокишеням в матеріалі, футболка, як повідомляється, вловлює запахи і дозволяє оптимізувати повітряний потік.
Вартість однієї футболки складе 35 доларів, якщо купувати оптом. В роздріб новинку планують продавати по 59 доларів.
Читайте також: Фотограф показав оригінальні зачіски нігерійських жінок
-
13:28Slipknot – We Are Not Your Kind: слухайте перший за 5 років альбом гурту
-
13:13Кейт Міддлтон вперше за 11 років оголила ноги: фотофакт
-
12:49Сімейка Адамсів повертається: дивіться веселий трейлер нового мультика 2019
-
12:37У Барселоні жінкам дозволили плавати топлес
-
12:16Український скрипаль зіграв на всесвітньо відомій скелі: захоплююче відео
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:5510 найкращих пісень Вітні Х'юстон, які назавжди залишаться у наших серцях
-
11:45Дженніфер Лопес підкорила мережу гарячим знімком в купальнику
-
11:34Акаунти українців у Facebook зламують: як не попастись на шахрайство
-
11:17З'явилися відео конфузу Зеленського під час зустрічі з Ердоганом
-
10:48Американський стартап створив футболку з коров'ячого молока
-
10:20У Кварталі знайшли актора, який буде грати Зеленського: відео
-
09:55Сміливі пози та розкуті дівчата: фотограф влаштував в Карпатах фотосесію у стилі НЮ (18+)
-
09:21Маколей Калкін кумедно відреагував на ремейк Сам удома: епічне фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:50Мережу здивувала оптична ілюзія зі зникаючими авто
-
08:25Хакери можуть правити чужі повідомлення у WhatsApp
-
07:56Google Pixel 4 отримає одну з фішок OnePlus 7 Pro
-
07:32Яйця, хліб і зелень: як приготувати королівський сніданок за кілька хвилин
-
07:13Пішов з молотка 112-річний колекційний Rolls-Royce
- 08 серпня
-
22:44Як приготувати смачний борщ: прості рецепти та поради
-
22:17У цьому віці жінкам перестає подобатися секс
-
21:52Космічно дорогі картини, які залишають багато запитань
-
21:22Скільки кавуна можна їсти за день
-
21:019 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
11:5510 найкращих пісень Вітні Х'юстон, які назавжди залишаться у наших серцях
-
09:55Сміливі пози та розкуті дівчата: фотограф влаштував в Карпатах фотосесію у стилі НЮ (18+)
-
07:32Яйця, хліб і зелень: як приготувати королівський сніданок за кілька хвилин
- 08 серпня
-
22:17У цьому віці жінкам перестає подобатися секс
-
20:00Фільми і серіали про секс: рейтинг ТОП 15 для дорослих і не тільки (18+)
-
17:00On i Ona у фіналі Ukrainian Song Project 2019: все про точку G українського шоу-бізу
-
16:13Секрети успіху: 5 книг про те, як отримати бажане від життя
-
14:07Танці з зірками 2019: усі учасники нового сезону, які вийдуть на паркет
-
13:44THE HARDKISS випустили новий кліп "Хто, як не ти": дивіться і насолоджуйтесь
-
12:00Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду
-
08:25Представлено Samsung Galaxy Note10 та Note10+: чим вразили новинки
-
07:32Цей кіт виглядає так, ніби теж прокинувся від будильника зранку: курйозні фото
- 07 серпня
-
20:20Критики назвали найкращі фільми 90-х: їх варто глянути
-
18:00ТЕСТ: Впізнай, чиї це зіркові губи!
-
17:00Шосте чуття – у фіналі Ukrainian Song Project 2019: шлях до успіху та пісні рок-гурту
-
14:55Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз!
-
07:15В Україні прогнозують подорожчання автомобілів
- 06 серпня
-
22:10Брюгге – Динамо: відео голів та огляд матчу відбору Ліги чемпіонів
-
20:15Уляна Супрун розповіла усе про надмірну вагу
-
18:50ХАС – знайомство з фіналістом Ukrainian Song Project 2019: біографія і пісні репера
-
16:21Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії
-
15:00Як виглядає покинутий автобусний парк №7 у Києві: захопливі фото CNN
-
13:00IBAN: що це таке і чому українські банки змінюють рахунки клієнтів
-
09:55Найпопулярніші помилки, через які літак може полетіти без вас
-
07:14Корисні поради та хитрощі догляду за авто