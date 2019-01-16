Nike представила "розумні" кросівки, які самостійно зав'язуються

Компанія Nike представила нові баскетбольні кросівки Adapt BB. Ключовою їх особливістю стала автоматична шнурівка та підгонка під ногу власника.

Крім того, користувач може кастомізувати їх зовнішній вигляд за допомогою налаштовуваного світлодіодного підсвічування.

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За словами представників Nike, через приплив крові під час баскетбольного матчу нога спортсмена може набрякати. Якщо в цей момент на нозі гравця щільно зашнуровані кросівки, то неминучий дискомфорт, що в результаті впливає на свободу рухів і успішність атлета. Для розв'язання цієї проблеми в компанії та розробили Adapt BB.

Кросівки Nike Adapt BB

В основі спортивного взуття лежить платформа Adapt, побудована на базі технології FitAdapt. За допомогою неї та спеціального мобільного додатку спортсмен може точно налаштувати силу шнурівки. Керувати цим параметром дозволяється і кнопками на самих кросівках, що зручно під час гри, оскільки не потрібно брати з собою телефон. Коли нога баскетболіста починає розширюватися, вбудовані в взуття сенсори (акселерометр, гіроскоп, датчик температури) вловлюють це і послаблюють шнурівку на потрібне значення, щоб зменшити тиск.

Кросівки Nike Adapt BB

Ще одна особливість Adapt BB – можливість налаштування кольору вбудованого світлодіодного підсвічування через мобільний додаток. Таким чином спортсмени можуть кастомізувати своє взуття. За словами Nike, підтримка безпровідного оновлення дозволить в майбутньому розширювати "розумні" можливості кросівок.

Заряджаються Adapt BB без шнурів, на спеціальному майданчику:

Кросівки Nike Adapt BB

Adapt BB надійдуть у продаж в лютому цього року за ціною $ 350. В майбутньому Nike планує випустити моделі і для інших видів спорту.

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