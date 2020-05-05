Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Nike подарує понад 30 тисяч пар взуття медикам в США і Європі

  • 25
Nike подарує понад 30 тисяч пар взуття медикам в США і Європі - фото 1

Компанія Nike роздасть понад 30 тисяч пар взуття медичним працівникам в США і Європі. Таким чином компанія, спільно з різними спортсменами, вирішила подякувати медикам, які задіяні в лікуванні пацієнтів з коронавірусом.

У повідомленні зазначено, що до Nike приєдналися спортсмени, щоб допомогти пожертвувати 30 тисяч пар взуття системі охорони здоров'я і лікарням в Чикаго, Лос-Анджелесі, Мемфісі, Нью-Йорку, а також Управлінню з питань здоров'я ветеранів.

І ще: Названі країни ЄС, де пік коронавірусу ще попереду

"Ще 2,5 тисячі пар пожертвувані лікарням в Європі, серед яких медзаклади у Барселоні, Берліні, Лондоні, Мілані, Парижі та Бельгії", – наголошується в релізі.

Взуття, яке надала компанія, було спеціально створене для медперсоналу.

Nike подарує понад 30 тисяч пар взуття медикам в США і Європі - фото 402002

Nike подарує понад 30 тисяч пар взуття медикам в США і Європі - фото 402003

Nike подарує понад 30 тисяч пар взуття медикам в США і Європі - фото 402004

Читайте також: Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: nike
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 816
Дівчина тижня: розкута модель Мікі Хамано, яка не звикла приховувати спокусливе тіло (18+)
  • 26 квітня, 18:50
  • 1663
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2265852
Загрузка...
Новини