Nike подарує понад 30 тисяч пар взуття медикам в США і Європі

Компанія Nike роздасть понад 30 тисяч пар взуття медичним працівникам в США і Європі. Таким чином компанія, спільно з різними спортсменами, вирішила подякувати медикам, які задіяні в лікуванні пацієнтів з коронавірусом.

У повідомленні зазначено, що до Nike приєдналися спортсмени, щоб допомогти пожертвувати 30 тисяч пар взуття системі охорони здоров'я і лікарням в Чикаго, Лос-Анджелесі, Мемфісі, Нью-Йорку, а також Управлінню з питань здоров'я ветеранів.

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"Ще 2,5 тисячі пар пожертвувані лікарням в Європі, серед яких медзаклади у Барселоні, Берліні, Лондоні, Мілані, Парижі та Бельгії", – наголошується в релізі.

Взуття, яке надала компанія, було спеціально створене для медперсоналу.

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