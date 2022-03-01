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війна

Nike не продаватиме свою продукцію для росіян на сайті і у додатку

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Nike - фото 1
Nike

Після розв'язання війни в Україні Росія з кожним днем все більше набуває статусу країни-вигнанки. Тепер росіяни не зможуть замовляти товари бренду Nike.

Про це бренд сповістив на своєму сайті.

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Онлайн-магазин бренду повністю перестав працювати на території Росії. Не працює й додаток. Однак наразі Nike не пішов із ринку країни повністю, бо там досі працюють його магазини.

"Зараз компанія Nike не може гарантувати доставку товарів покупцям з Росії. У зв'язку з цим придбання товарів на вебсайті Nike.com та у застосунку Nike тимчасово недоступні в цьому регіоні. Відвідайте найближчий магазин Nike", – йдеться у повідомленні.

Схоже, зовсім скоро мешканцям Росії доведеться задовольнятися одягом та взуттям лиш власного виробництва...

Nike не продаватиме свою продукцію для росіян на сайті і у додатку - фото 499312

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