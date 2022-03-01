Кіна не буде: які кінокомпанії вже відмовилися показувати свої фільми в Росії

Світові кінокомпанії активно зупиняють випуск своєї продукції у РФ. Показ фільмів у країні-агресорці Росії вже припинили Sony, Warner Bros., Paramount та Walt Disney.

Компанія Paramount зупиняє показ фільмів у Росії. Таке рішення керівництво компанії прийняло через те, що РФ напала на Україну.

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"Оскільки ми є свідками трагедії, що трапилась в Україні, ми вирішили призупинити прокат наших майбутніх фільмів у Росії, у тому числі "Загублене місто" та "Їжака Соніка-2". Ми підтримуємо всіх, хто постраждав від гуманітарної кризи в Україні, Росії та наших міжнародних ринках, і продовжуватимемо стежити за розвитком ситуації", – йдеться у заяві кінокомпанії.

Окрім цього, американська компанія The Walt Disney вирішили зупинити покази своїх фільмів у Росії: "З огляду на обсяг кризи, що розвивається з біженцями, ми працюємо з нашими партнерами в НКО, щоб надати термінову допомогу та іншу гуманітарну підтримку біженцям".

Цю ініціативу щодо РФ також підтримали у Warner Bros. і Sony. Перша призупинила випуск нового фільму "Бетмен", запланованого на 2 березня, а друга – відклала прем'єру всіх фільмів, враховуючи "Морбіуса".

Кадр з фільму Бетмен

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