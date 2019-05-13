Nike анонсувала додаток для підбору ідеальних кросівок у доповненій реальності

Компанія представила Nike Fit, функцію, яка використовує комбінацію комп'ютерного зору, штучного інтелекту та алгоритмів рекомендацій для сканування ваших ніг і пошуку підходящого взуття. Технологія дозволяє точно підібрати розмір кросівок.

Технологія може хоча б частково розв'язувати головну проблему онлайн продажу одягу і взуття. У користувачів немає можливості поміряти продукт і вони не можуть бути абсолютно впевнені в тому, що кросівки підійдуть за розміром, до самого моменту доставки.

І ще: Гід по стилю: як зав'язувати чоловічу бандану та з чим поєднувати популярний аксесуар

Nike Fit

За словами Nike, новий додаток вийде в липні-серпні і зможе вимірювати розмір, форму і обсяги кожної ноги індивідуально, з точністю до 2 міліметрів, і допоможе підібрати найбільш підходящу модель з асортименту бренду.

В майбутньому Nike планує впровадити цю можливість в основну програму, як головну функцію. Її можна буде використовувати і в роздрібних магазинах, називаючи продавцеві свій розмір взуття.

Nike Fit

Nike Fit

Читайте також: Гід по стилю: що одягнути на пікнік чоловікам