Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

"Нікчемний Я" в реальному житті: перевтілення чоловіка підкорило Reddit (відео)

  • 14
Дядько перевтілився у Грю - фото 1
Дядько перевтілився у Грю / The Village Voice

Карантин відкриває неймовірну креативність у людей, тож у мережі більшає веселих роликів з людьми, які розважаються, як можуть. Приміром, батько цього хлопця дуже схожий на героя мультфільму "Нікчемний Я"!

На платформі Reddit користувач з ніком BurritoGlasses поділився веселим відео з батьком, яке змушує сміятись до сліз. За лічені години допис переглянули понад 43 тисячі переглядів та понад 300 коментарів. А все тому, що син діймає батька зробити косплей на Грю з мультику "Нікчемний Я".

І ще: Як виглядає робота вдома, коли ти не сам: життєве відео

Якщо спершу схожість була непомітною, то після перевдягання, макіяжу та зачіски важко втримати сміх. А родзинкою є характер головного героя, який також нагадує Грю.

100% my favorite video on tiktok from r/TikTokCringe

Читайте також: Фешн-фотограф показує, як потрібно проводити час на карантині: ефектні фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 українських слів, які дуже влучно описують карантин
  • 25 березня, 12:00
  • 17614
Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
  • 26 березня, 16:00
  • 709
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2190404
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл