"Нікчемний Я" в реальному житті: перевтілення чоловіка підкорило Reddit (відео)

Карантин відкриває неймовірну креативність у людей, тож у мережі більшає веселих роликів з людьми, які розважаються, як можуть. Приміром, батько цього хлопця дуже схожий на героя мультфільму "Нікчемний Я"!

На платформі Reddit користувач з ніком BurritoGlasses поділився веселим відео з батьком, яке змушує сміятись до сліз. За лічені години допис переглянули понад 43 тисячі переглядів та понад 300 коментарів. А все тому, що син діймає батька зробити косплей на Грю з мультику "Нікчемний Я".

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Якщо спершу схожість була непомітною, то після перевдягання, макіяжу та зачіски важко втримати сміх. А родзинкою є характер головного героя, який також нагадує Грю.

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