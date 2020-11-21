Нідерландський журналіст потрапив на закриту Zoom-конференцію міністрів оборони ЄС

Журналіст Даніель Верлаан з нідерландської новинної телепередачі RTL Nieuws зумів потрапити на закриту відеоконференцію міністрів оборони країн ЄС, що проходила в Zoom. Розповідаємо, як йому це вдалося на Радіо МАКСИМУМ!

Ні, Верлаан нічого не зламував. Просто у твіттері міністра оборони Нідерландів Анки Бейлевелд була опублікована фотографія, на яку потрапили п'ять з шести цифр коду для під'єднання до конференції. Фото видалили швидко, але недостатньо швидко – хтось встиг дати наводку RTL Nieuws. Журналіст шляхом перебору обчислив відсутню цифру, ввів код і без всяких додаткових перевірок приєднався до відеодзвінків.

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Ось як виглядало вторгнення Даніеля Верлаана на нараду міністрів:

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt — Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 20, 2020

Коли Верлаан з'явився на екрані, верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель поцікавився у нього, чи знає він, що став учасником секретної конференції. Верлаан відповів, що він журналіст з Нідерландів і пообіцяв негайно вийти з дзвінка. Попри те, що журналіст, як і обіцяв, покинув відеоконференцію, вона була негайно перервана.

У комісаріаті ЄС з питань зовнішньої політики, коментуючи подію, заявили, що подібне проникнення на закриті відеоконференції незаконне й про нього повідомлять відповідні органи. Там підкреслили, що в ті кілька хвилин, поки журналіст брав участь у відеоконференції, міністри оборони країн ЄС не обговорювали нічого секретного.

Своєю чергою прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає, що на нарадах міністрів оборони "не буває нешкідливих тем". "Нехай інші міністри на прикладі Бейлевелд зрозуміють, наскільки обережними потрібно бути", – сказав він.

Міноборони Нідерландів обмежилася заявою, що публікація фото з кодом доступу на конференцію була "дурнуватій помилкою" одного зі співробітників.

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