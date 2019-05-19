Будинки на колесах надійні? У мережу виклали краш-тести

Шведський урядовий комітет з транспорту опублікував результати краш-тестів будинків на колесах. У випробуваннях взяли участь два кемпери – обидва їх повністю провалили.

Краш-тести будинків на колесах вирішили провести через зростання їхньої популярності у Швеції: з 2014 року число зареєстрованих у країні кемперів збільшилася на 50 відсотків.

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За цей же період збільшилася і кількість смертельних аварій з автомобілями цього типу. За п'ять років у кемперах загинуло шестеро осіб (причому четверо з них у 2019) і постраждало понад 100 осіб. Найпоширенішим типом ДТП було фронтальне зіткнення.

Випробування будинків на колесах проводили за правилами Euro NCAP. Кемпери, побудовані на базі Fiat Ducato, врізалися в бар'єр, що деформується на швидкості 64 кілометри на годину. Тести показали, що ймовірність смерті пасажирів будинків на колесах вкрай велика, навіть попри наявність подушок безпеки.

При аварії вбудовані меблі та побутова техніка зриваються з кріплень і летять вперед, влучаючи в пасажирів. Також у деяких будинках на колесах стіни пасажирських відсіків обшиті дерев'яними панелями. У ДТП вони переламуються і теж можуть завдати серйозні травми.

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