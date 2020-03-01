Нідерландка, котру звуть Корона, скаржиться на життя через коронавірус

Жінки скаржаться, що коронавірус вплинув на їхнє життя

Спалах коронавірусу став справжнім випробовуванням для 44 жінок, котрих звуть Корона (Corona). Причому, деякі з них уже серйозно замислюються над тим, аби змінити своє ім'я.

57-річна Корона Віллекс – одна з цих жінок. Вона розповіла, що вірус змусив її замислитися над зміною імені. Якщо раніше інші люди завжди прекрасно реагували на її ім'я, то зараз вона відчуває себе ніяково.

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Це справжній сором. Моє ім'я знищено. Воно мені більше не подобається, – сказала Корона Віллекс.

Жінка почувається ніяково через своє ім'я

Корона Віллекс сподівається, що нідерландські ЗМІ не будуть зловживати словом "коронавірус", а стануть частіше називати його Covid-19.

Зараз я думаю про те, щоб, можливо, поміняти його на французьку версію Caronne, – додала жінка.

Тим часом бутик-готель Corona у Гаазі, навпаки, виграв від поширення вірусу. Його ім'я привертає увагу любителів селфі, які публікують їх в мережі.

Бутик-готель Corona став популярнішим завдяки коронавірусу

Зауважимо, що епідемія коронавірусу позитивно вплинула на довкілля. Викиди вуглецю у Китаї за останні два тижні скоротилися не менше, ніж на 100 мільйонів тонн. Водночас, і збитків вона завдала чималих. Зокрема, лише туристичний бізнес прогнозує фінансові втрати у розмірі щонайменше 22 мільярди доларів США.

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