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НІДЕРЛАНДИ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитися матч Євро-2020 13 червня
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13 червня в Амстердамі відбудеться матч збірних Нідерландів й України у рамках першого кваліфікаційного раунду Євро-2020. До вашої уваги онлайн трансляція, де можна дивитися матч і вболівати за наших!
Збірна України зіграє на виїзді свій перший матч у рамках відбіркового туру Євро-2020. Першим суперником наших хлопців стали Нідерланди. Дивіться довгоочікуваний для нас матч Євро-2020 на Радіо МАКСИМУМ!
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Анонс матчу Євро-2020 НІДЕРЛАНДИ – УКРАЇНА
- Дата: 13.06.2021
- Коли: 22:00
- Місце проведення: стадіон: Йохан Кройф Арена, Амстердам
- Головний арбітр: Фелікс Брих (Німеччина)
- На якому каналі трансляція: канал "Україна"
- Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 1,55 – 4,30 – 6,50
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ НІДЕРЛАНДИ – УКРАЇНА ТУТ
Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що цей поєдинок надзвичайно важливий як для футболістів, так і для вболівальників. Адже не хотілося б почати боротьбу на Євро-2020 з поразки. Зауважимо, що тренер збірної Нідерландів, Франк де Бур раніше грозився розгромити нашу збірну з рахунком 3: 1. Згодом в одному зі своїх інтерв'ю він додав, що Україна – важкий суперник. Тож триматимемо кулачки за те, щоб був такий же рахунок, але на нашу користь.
ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН НІДЕРЛАНДИ – УКРАЇНА
Орієнтовні склади команд:
- Нідерланди: Стекеленбург – Блінд – Велтман – де Врей – Думфріс – де Йонг – Вейналдум – Классен – Мален – Депай – Бергейс
- Україна: Бущан – Караваєв – Матвієнко – Кривцов – Миколенко – Сидорчук – Зубков – Зінченко – Маліновський – Ярмоленко – Яремчук
Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!
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