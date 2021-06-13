НІДЕРЛАНДИ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитися матч Євро-2020 13 червня

13 червня в Амстердамі відбудеться матч збірних Нідерландів й України у рамках першого кваліфікаційного раунду Євро-2020. До вашої уваги онлайн трансляція, де можна дивитися матч і вболівати за наших!

Збірна України зіграє на виїзді свій перший матч у рамках відбіркового туру Євро-2020. Першим суперником наших хлопців стали Нідерланди. Дивіться довгоочікуваний для нас матч Євро-2020 на Радіо МАКСИМУМ!

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Анонс матчу Євро-2020 НІДЕРЛАНДИ – УКРАЇНА

Дата : 13.06.2021

: 13.06.2021 Коли : 22:00

: 22:00 Місце проведення: стадіон: Йохан Кройф Арена, Амстердам

Йохан Кройф Арена, Амстердам Головний арбітр : Фелікс Брих (Німеччина)

: Фелікс Брих (Німеччина) На якому каналі трансляція : канал "Україна"

: канал "Україна" Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах livesport.ws, gooool.org

: на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 1,55 – 4,30 – 6,50

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ НІДЕРЛАНДИ – УКРАЇНА ТУТ

Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що цей поєдинок надзвичайно важливий як для футболістів, так і для вболівальників. Адже не хотілося б почати боротьбу на Євро-2020 з поразки. Зауважимо, що тренер збірної Нідерландів, Франк де Бур раніше грозився розгромити нашу збірну з рахунком 3: 1. Згодом в одному зі своїх інтерв'ю він додав, що Україна – важкий суперник. Тож триматимемо кулачки за те, щоб був такий же рахунок, але на нашу користь.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН НІДЕРЛАНДИ – УКРАЇНА

Орієнтовні склади команд:

Нідерланди : Стекеленбург – Блінд – Велтман – де Врей – Думфріс – де Йонг – Вейналдум – Классен – Мален – Депай – Бергейс

: Стекеленбург – Блінд – Велтман – де Врей – Думфріс – де Йонг – Вейналдум – Классен – Мален – Депай – Бергейс Україна: Бущан – Караваєв – Матвієнко – Кривцов – Миколенко – Сидорчук – Зубков – Зінченко – Маліновський – Ярмоленко – Яремчук

Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!

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