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Бунтівна молодь 50-х у рідкісних знімках

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Молодь 50-х років - фото 1
Молодь 50-х років / loeildelaphotographie

Ці буремні знімки зроблені у Швейцарії. Байкерські косухи, великі пряжки з портретами Елвіса, джинси, ланцюги і підкови – це був унікальний стиль молодіжної субкультури!

Фотограф Карлхайнц Вайнбергер все життя прожив в Цюриху – чинному місті з високими зарплатами і хорошим рівнем життя. Навіть в такому місці утворилося кілька бунтівників тусовок молоді, яким хотілося більше музики, вільних відносин і ненудного життя. На фотографіях показані саме такі молоді люди.

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Найчастіше героями знімків Вайнбергера ставали люди, що опинилися на задвірках суспільства. З 1943 по 1967 роки він публікував свої роботи під псевдонімом Джим, пізніше працював позаштатно для спортивного видання, багато фотографував чоловіків із робітничого класу, спортсменів, байкерів, рокерів, татуйованих неформалів...

"Ці люди виглядають до біса приголомшливо. У них своя ядрена мода, вони самі були законодавцями моди. Більше ніж через 40 років вони в книгах. Вони художники. Сумніваюся, що вони слідували тенденціям мистецтва свого часу", – писав Вайнбергер.

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І ще: У мережі вперше з'явилося фото художника Бенксі

Джерело: loeildelaphotographie
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