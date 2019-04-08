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Нідерландець здійснив найтривалішу подорож на електрокарі

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Електрокар Volkswagen Golf проїхав 95 тисяч км - фото 1
Електрокар Volkswagen Golf проїхав 95 тисяч км / pikabu

Житель Нідерландів здійснив найтривалішу подорож на електрокарі, яка тривало три роки. За цей час чоловік відвідав 33 країни та подолав 95 тисяч кілометрів.

Чоловік за час подорожі на електрокарі відвідав три десятки країн і намотав майже 100 тисяч кілометрів. Витрачені кошти на електрику склали 300 доларів.

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Електрокар подолав 95 тисяч км за 300 доларів - фото 319554
Електрокар подолав 95 тисяч км за 300 доларів

Нідерландець також зазначив, що ці витрати не включають кошти, які були витрачені на переправу автомобіля по воді. При цьому бензин обійшовся б водієві у 10 разів дорожче, ніж електрика для його Volkswagen Golf.

За три роки мандрівник побував у Туреччині, Індії, Ірані, Москві, Україні та країнах Євросоюзу. А закінчив він свою подорож в Австралії.

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Джерело: engadget
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