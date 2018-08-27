Нідерландець проплив 163 кілометри за 55 годин: як це вплинуло на його шкіру

Нідерландський плавець Мартен Ван дер Вейден проплив 163 кілометри. Таким чином спортсмен вирішив зібрати гроші на боротьбу з раком.

Мартен Ван дер Вейден з раннього віку займався плаванням. Але в 19-річному віці він зіткнувся з серйозною перешкодою на шляху до успішної спортивної кар'єри: у нього діагностували лейкемію. Прогнози лікарів не були багатообіцяючими, шансів побороти рак було мало.

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Мартен Ван дер Вейден проплив 163 кілометри / boredpanda

Однак Мартен не лише вижив, а й повернувся до плавання всього через два роки після одужання. А в 2008-му році Ван дер Вайден став золотим призером Олімпійських ігор у Пекіні.

Мартен Ван дер Вейден проплив 163 кілометри / boredpanda

Здавалося б, головна нагорода вже завойована – чого ще хотіти. Але останні кілька років олімпійський чемпіон мрія проплисти 200-кілометровий маршрут ковзанярського ультрамарафону Elfstedentocht. Дистанція проходить річками, каналами та ставками Фрісландії в Нідерландах. Мотив – збір коштів на боротьбу з раком.

Мартен Ван дер Вейден проплив 163 кілометри / boredpanda

Мартен Ван дер Вейден проплив 163 кілометри / boredpanda

Мартен Ван дер Вейден проплив 163 кілометри / boredpanda

Мартен стартував на минулих вихідних, і вся країна стежила за тим, як він пропливає цю дистанцію. На кілька днів спортсмен став справжнім національним героєм Нідерландів.

Мартен Ван дер Вейден проплив 163 кілометри / boredpanda

Ван дер Вейден планував плисти три дні поспіль з короткими перервами на сон і відпочинок. Однак посеред дистанції він несподівано захворів, і лікарі заборонили йому продовжувати, оскільки вода була занадто забрудненою.

Мартен Ван дер Вейден проплив 163 кілометри / boredpanda

У результаті за 55 годин Мартіну вдалося проплисти 163 кілометри. І, попри те, що він не досягнув своєї мети у 200 кілометрів, кампанія зі збору коштів мала величезний успіх. Плавцю вдалося зібрати понад 4 мільйони доларів США.

А ось так виглядала його шкіра після 55 годин, проведених у воді.

Мартен Ван дер Вейден проплив 163 кілометри / boredpanda

Мартен Ван дер Вейден проплив 163 кілометри / boredpanda

Мартен Ван дер Вейден проплив 163 кілометри / boredpanda

Мартен Ван дер Вейден проплив 163 кілометри / boredpanda

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