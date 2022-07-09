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"Доводиться робити це щодня": модель Playboy розповіла про недоліки своєї вроди (18+)
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Популярна модель Ліндсі Пелас відверто зізналась про те, з чим стикається ледь не кожного дня через свою зовнішність та привабливість. Ідеальне життя у рожевому світі більше схоже на міф, аніж реальність.
31-річна модель та зірка відомих чоловічих журналів Ліндсі Пелас розповіла, що вже втомилась від того, що її засуджують за вроду та фотосесії для Playboy. Красуня зізналась, що чимало людей помилково вважають її "дурною та марнославною" лише через її зовнішність, пише The Sun.
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На жаль, я вважаю, що бути красивою означає, що тебе не сприйматимуть серйозно. Чимало часу мені потрібно було доводити, що я розумніша та талановитіша, що я більше, ніж просто вродлива. Це відчувається кожного дня, доводиться робити це щодня, – ділиться Ліндсі.
Модель, яка родом з Луїзіани, зуміла досягти вершин у кар'єрі власними зусиллями Вона чимало працювала, щоб заробити свій статок, але часто люди вважають, що це заслуги її хлопця.
У мене часто запитують, чим заробляє на життя мій чоловік або батько. Такі люди припускають, що хтось піклується про мене, – відзначає дівчина.
Але у неї є понад 8 мільйонів підписників в інстаграмі, де вона намагається відкритися та розвіяти популярні та помилкові уявлення про моделей. І в останньому Пелас звинувачує фільми та телешоу, де "гарненькі дівчата" є доволі поверхневими та підлими. Вона розповідає, що багатьох дивує доброта та сміливість відомих гламурних моделей у реальному житті.
Гламурні дівчата, дівчата з великими грудьми й сідницями та в крихітних бікіні... Це люди, які інвестують у власні спільноти, вони намагаються змінити ситуацію, і це тому, що вони звикли отримувати насмішки через зовнішність чи хоробрість носити те, що їм хочеться. Це просто полярна протилежність тому, що ви б могли подумати, і безперечно існує взаємозв'язок між красою всередині та красою зовні, – наголошує Ліндсі.
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