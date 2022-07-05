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Королева ТікТок розбурхала фанатів фото в бікіні
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Блогерка Чарлі Д'амеліо, яка отримала звання "королеви ТікТок", потішила фанатів серією фотів зі зборів на прогулянку. Не обійшлось і без купальника.
19-річна американська танцівниця та блогерка Чарлі Д'амеліо ще кілька років тому і не підозрювала, що стане не просто популярною, а ще й найвідомішою у TikTok, адже має понад 143 млн підписників. Але це не заважає дівчині вести й профіль в інстаграмі, де менше відео з танцями, але більше кадрів з її буднів. Тут у Чарлі також немаленька аудиторія у більше як 48 мільйонів шанувальників.
І ще: Хто новий король TikTok: у нього понад 145,3 млн підписників
Нещодавно дівчина показала серію кадрів зі зборами на прогулянку у спекотну погоду. Звісно ж, літній сезон складно уявити без купальника, тому Д'амеліо приміряла милий варіант бікіні з квітковим принтом. Але все ж, майка та шорти перемогли. Фанати ж засипали юну зірку компліментами, адже вона завжди у чудовій формі через активні заняття танцями.
Гортайте галерею:
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