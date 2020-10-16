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Нічний патруль: дивіться український трейлер фільму з зіркою стрічки 1+1

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму / multiplex

Вийшов дубльований трейлер бойовика Нічний патруль, режисеркою якого стала Анн Фонтен ("Коко до Шанель").

Головні ролі зіграли Омар Сі ("Недоторканні або 1+1"), Вірджинія Ефіра ("Коханець напрокат"), Грегорі Гадебуа ("Офіцер і шпигун"), Пейман Моааді ("Світ Дикого Заходу") та інші.

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Фільм розповідає про трьох паризьких поліцейських, які отримують важливе завдання: їм потрібно супроводити і повернути мігранта до своєї країни. Однак по дорозі в аеропорт одна з правоохоронців розуміє, що на батьківщині їх бранцю загрожує смерть... Розуміючи, що на кону – життя людини, вона намагається переконати колег дозволити мігрантам втекти.

В український прокат картина вийде 5 листопада 2020 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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