Нічні заморозки та мокрий сніг: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

В Україні очікується доволі контрастна погода 19 квітня, адже вночі у деяких областях очікуються заморозки, а вдень температура місцями підійметься до +22. Детальний прогноз на вівторок читайте далі.

У ніч на 19 квітня, вівторок, у більшості областей прогнозуються заморозки 0-5. Винятком стануть тільки східні області, про що розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

І ще: Гідне місце для дайвінгу: міністр оборони потролив затоплення крейсера "Москва"

Впродовж дня вівторка температура повітря в більшості областей України коливатиметься в межах +6+11 градусів. На Запоріжжі, Сумщині, в Дніпрі з районами +9+14 градусів. У Харківській, Донецькій, Луганській областях +15+22 градуси. Вітер буде з північного заходу, невеликий або помірний. Рвучкий – у східних областях. Дощі пройдуть переважно у східній частині України, на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, в Криму. У Карпатах - мокрий сніг. На решті території – без істотних опадів, – додала вона.

У Києві 19 квітня не очікується серйозних опадів, вдень до +8+10 градусів. Помірні дощі завітають у столицю вже 21 квітня.

Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн