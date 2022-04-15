Гідне місце для дайвінгу: міністр оборони потролив затоплення крейсера "Москва"

Глава Міноборони Олексій Резніков кумедно прокоментував те, що відомий російський крейсер "Москва" нарешті затонув після удару ракетами "Нептун". Дуже дорогий для окупантів корабель пішов туди ж, куди його послали сміливі захисники з острова Зміїний.

Новина про те, що крейсер "Москва" після пожежі через потрапляння українських ракет нарешті пішов на дно, потішила всіх українців в соцмережах. Тож від жартів на цю тему не втримався і очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков. На своїй сторінці у Twitter він поділився особистим фото з відпочинку та додав красномовний опис.

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"Флагманський" російський військовий корабель – це гідне місце для дайвінгу. Тепер у нас є ще одна локація для дайвінгу у Чорному морі. Обов'язково відвідаємо після нашої перемоги у війні. До слова, у мене вже є 300 занурень з аквалангом, – зауважив Резніков.

A "flagship" russian warship is a worthy diving site. We have one more diving spot in the Black Sea now. Will definitely visit the wreck after our victory in the war.

BTW, I already have 300 scuba dives pic.twitter.com/q2Buc51qeI — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 15, 2022

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