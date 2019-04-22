Нічні заморозки і тепло: прогноз погоди на 23 квітня в Україні

23 квітня погода в Україні відзначиться сонячною та теплою погодою, а також посиленням вітру. Детальний прогноз погоди на завтра читайте далі.

В Україні найближчі дні сонячну та суху погоду втримає антициклон Leonore, тому значних опадів не прогнозується. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Температура повітря протягом вівторка становитиме +12+17 градусів. 23 квітня на Заході України південний та південно-східний вітер буде сильним, до штормових значень. Заморозки відступають, хіба найближчої ночі подекуди в західних областях є ймовірність невеликих", - додала вона.

У Києві 23 квітня, у вівторок, прогнозується тепла та безхмарна погода, а повітря прогріється до +16+18. Хороша погода втримається в країні упродовж всього Страсного тижня, а температура перетне позначку у +20.

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