Людина і природа: оптичні ілюзії, які здивують вас

Такі оптичні ілюзії точно зможуть вас здивувати / instadayz

Ці знімки показують, що людина – невід'ємна частина природи.

Дизайнер та ілюстратор на ім'я Моніка Карвальо створює унікальні роботи у фотошопі, поєднуючи воєдино фотографії людей і природи.

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Моніка займається фотомонтажем вже п'ять років і, надихаючись схожістю між знімками з точки зору кольору, текстури і форми, створює сюрреалістичні фотоманіпуляції.

Такі оптичні ілюзії точно зможуть вас здивувати, адже виглядають вони дійсно вкрай незвично. "Не вір всьому, що ти бачиш, навіть сіль виглядає як цукор", – заявляє фотограф на своїй сторінці в Instagram. Давайте разом зануримося у незвичайний світ цієї творчої дівчини.

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